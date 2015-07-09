中证金已发行800亿元三个月期短融 利率为4.40%--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。
消息人士并透露，与中证金公司此前公开发行的短融不同，本次发行的短融不可转让和质押。
短期融资券发行期限在一年以内，中证金此前在银行间市场已发行了多期短融，期限均为三个月左右，单期金额均未超过30亿元。
路透已联络中证金公司，但其未立即予以置评。
中证金周三回应发行短期融资券报导称，近期其启动了新一期短期融资券工作，此举是常规业务，旨在优化资金结构。中证金公司流动性充裕，保障充足，完全能够发挥好维护市场稳定的作用。
中国央行周三表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。并将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定。
中证金公司是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构，旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。经营范围包括：为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务；运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给；管理证券公司提交的转融通担保品等。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。