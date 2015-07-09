中证金已发行800亿元三个月期短融 利率为4.40%--消息

路透上海7月9日 - 数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。

消息人士并透露，与中证金公司此前公开发行的短融不同，本次发行的短融不可转让和质押。

短期融资券发行期限在一年以内，中证金此前在银行间市场已发行了多期短融，期限均为三个月左右，单期金额均未超过30亿元。

路透已联络中证金公司，但其未立即予以置评。

中证金周三回应发行短期融资券报导称，近期其启动了新一期短期融资券工作，此举是常规业务，旨在优化资金结构。中证金公司流动性充裕，保障充足，完全能够发挥好维护市场稳定的作用。

中国央行周三表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。并将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定。

中证金公司是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构，旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。经营范围包括：为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务；运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给；管理证券公司提交的转融通担保品等。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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