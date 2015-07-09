梅雁吉祥一监事承诺增持公司股票300股以上 市值仅一千元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月9日 - 近期，中国越来越多的上市公司董事、监事和高级管理人员承诺增持各自公司的股票，以实际行动支持政府救市行动。不过，其中也有一些公司高层的增持计划只是“走形式”，例如广东梅雁吉祥(600868.SS)一位监事承诺增持公司股票300股以上，而300股梅雁股票的市值仅一千元人民币左右。
梅雁吉祥周四早间公告显示，公司三位高层周三已签署增持承诺，其中公司监事丘秀容计划自承诺函签署之日起五个交易日内，以个人自筹资金通过二级市场买入的方式增持公司股票300股以上。
既使按梅雁吉祥周四涨停后的收盘价3.65元估算，丘秀容最低出资额也就在一千元左右。
梅雁吉祥的另两位高管，公司总经理杨钦欢和副总经理黄增孝分别计划增持公司股票3.6万股以上和6,100股以上，最低出资额为十余万和两万多元。
据公司2014年报，去年丘秀容的年度薪酬为49.1万元，杨钦欢和黄增孝的薪酬分别为124.8万元和67.12万元。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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