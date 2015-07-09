梅雁吉祥一监事承诺增持公司股票300股以上 市值仅一千元

路透上海7月9日 - 近期，中国越来越多的上市公司董事、监事和高级管理人员承诺增持各自公司的股票，以实际行动支持政府救市行动。不过，其中也有一些公司高层的增持计划只是“走形式”，例如广东梅雁吉祥(600868.SS)一位监事承诺增持公司股票300股以上，而300股梅雁股票的市值仅一千元人民币左右。

梅雁吉祥周四早间公告显示，公司三位高层周三已签署增持承诺，其中公司监事丘秀容计划自承诺函签署之日起五个交易日内，以个人自筹资金通过二级市场买入的方式增持公司股票300股以上。

既使按梅雁吉祥周四涨停后的收盘价3.65元估算，丘秀容最低出资额也就在一千元左右。

梅雁吉祥的另两位高管，公司总经理杨钦欢和副总经理黄增孝分别计划增持公司股票3.6万股以上和6,100股以上，最低出资额为十余万和两万多元。

据公司2014年报，去年丘秀容的年度薪酬为49.1万元，杨钦欢和黄增孝的薪酬分别为124.8万元和67.12万元。（完）

(发稿 林琦；审校 杨淑祯)

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