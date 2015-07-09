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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 18:14 BJT

中国公安部已对涉嫌恶意做空大盘蓝筹开展核查取证工作--中证网

路透北京7月9日 - 中国证券报网站周四报导称，证监会、公安部已进场对昨日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作。

据新华社周四官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。

此前，中国证监会表示，将根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。（完）

(发稿 李铮；审校 杨淑祯)

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