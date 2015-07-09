中国公安部将打击证券期货领域违法活动 查处内幕交易恶意卖空等

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月9日 - 中国公安部周四表示，将部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处。
公安部网站刊登的信息显示，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，公安部还将会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理。
“公安部要求，各级公安机关要充分发挥职能作用，密切配合有关主管部门，进一步严密防范、依法打击证券期货领域违法犯罪活动。”公安部称。
中国证券报网站周四报导称，证监会、公安部已进场对昨日涉嫌恶意做空大盘蓝筹的十余家机构和个人开展核查取证工作；而周四，据新华社官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。
此前，中国证监会表示，根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。（完）
(发稿 李贺；审校 杨淑祯)
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