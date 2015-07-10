沪综指收升4.5%继续报复性反弹 本周涨逾5%终结连三周跌势

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。分析师表示，鉴于沪深两市再现逾千股涨停，及中证500期指四张合约仍封涨停，期指领跌-现货跟跌的负反馈循环已被打破；但大跌后情绪修复需较长时间，且沪综指已连破多个重要支撑位，在量能有效放大前预计大盘短线反复震荡以夯实底部。
沪综指.SSEC收报3,877.803点，大涨168.473点或4.54%；本周累计上涨5.2%。上证A股今日成交6,775亿元人民币，上日为6,701亿元；创业板指数P收涨4.11%。
今日两市停牌个股仍然超过1,300只，较昨日少了大约100只，其中创业板和中小板个股占786只，从今日大盘走势来看，复牌个股对沪综指和创业板指的走势影响不大。
“我的判断是，个股停牌时的市况和当前市况差不多时，公司会选择复牌。”光大证券分析师赵扬说。
中信建投分析师安尉认为，对于那些周二、周三“找借口”停牌的个股来说，由于当前大盘已经回到周一收盘价上方，且这些个股已经历本轮快速下跌行情，所以即使复牌其发生补跌的可能性也不大，反而可能出现补涨行情。
今日创业板正常交易的205只股票中，除金利华电(300069.SZ)外其余悉数涨停。对此赵扬认为，这是因为前期创业板跌幅超过主板，且其中个股市值较小，报复性反弹的力度也就更大。
而对于今日大盘量能未有效放大的情况，安尉和赵扬均认为这是由于停牌个股过多、且空方力量消耗过大，导致多方没有对手盘现象造成的，因此不必过分担心。
沪深300指数.CSI300收报4,106.56点，涨5.36%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5尾盘报4,137.2点，涨8.61%，成交1,107,650手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出23.66亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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