沪综指收升4.5%继续报复性反弹 本周涨逾5%终结连三周跌势

路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。分析师表示，鉴于沪深两市再现逾千股涨停，及中证500期指四张合约仍封涨停，期指领跌-现货跟跌的负反馈循环已被打破；但大跌后情绪修复需较长时间，且沪综指已连破多个重要支撑位，在量能有效放大前预计大盘短线反复震荡以夯实底部。

沪综指.SSEC收报3,877.803点，大涨168.473点或4.54%；本周累计上涨5.2%。上证A股今日成交6,775亿元人民币，上日为6,701亿元；创业板指数P收涨4.11%。

今日两市停牌个股仍然超过1,300只，较昨日少了大约100只，其中创业板和中小板个股占786只，从今日大盘走势来看，复牌个股对沪综指和创业板指的走势影响不大。

“我的判断是，个股停牌时的市况和当前市况差不多时，公司会选择复牌。”光大证券分析师赵扬说。

中信建投分析师安尉认为，对于那些周二、周三“找借口”停牌的个股来说，由于当前大盘已经回到周一收盘价上方，且这些个股已经历本轮快速下跌行情，所以即使复牌其发生补跌的可能性也不大，反而可能出现补涨行情。

今日创业板正常交易的205只股票中，除金利华电(300069.SZ)外其余悉数涨停。对此赵扬认为，这是因为前期创业板跌幅超过主板，且其中个股市值较小，报复性反弹的力度也就更大。

而对于今日大盘量能未有效放大的情况，安尉和赵扬均认为这是由于停牌个股过多、且空方力量消耗过大，导致多方没有对手盘现象造成的，因此不必过分担心。

沪深300指数.CSI300收报4,106.56点，涨5.36%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5尾盘报4,137.2点，涨8.61%，成交1,107,650手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出23.66亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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