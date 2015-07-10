（重发）中国证监会定义跨期现市场操纵是恶意做空

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(重发以删除标题和内文的赘字)
路透上海7月10日 - 在近期中国股市股灾中，中国证监会和公安部近日提出要排查近期恶意卖空股票与股指的线索，打击违法违规行为。中国证监会新闻发言人邓舸周五指出，跨期现市场操纵就是恶意做空。
在被问及恶意做空如何定义时，他在新闻例会上回应称，“在相关的发布里已经提过，恶意做空，比如跨期现市场操纵就是恶意做空。”
他还指出，证监会要求中金所继续实施前期有效措施，并加大力度，扩大检查范围，配合证监会对各种涉嫌违法违规的行为进行专项核查。证监会对恶意做空、利用股指期货进行跨期现市场操纵等违法行为，一经查实，将依法予以严惩。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。