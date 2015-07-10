（重发）中国证监会定义跨期现市场操纵是恶意做空

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路透上海7月10日 - 在近期中国股市股灾中，中国证监会和公安部近日提出要排查近期恶意卖空股票与股指的线索，打击违法违规行为。中国证监会新闻发言人邓舸周五指出，跨期现市场操纵就是恶意做空。

在被问及恶意做空如何定义时，他在新闻例会上回应称，“在相关的发布里已经提过，恶意做空，比如跨期现市场操纵就是恶意做空。”

他还指出，证监会要求中金所继续实施前期有效措施，并加大力度，扩大检查范围，配合证监会对各种涉嫌违法违规的行为进行专项核查。证监会对恶意做空、利用股指期货进行跨期现市场操纵等违法行为，一经查实，将依法予以严惩。（完）

(发稿 林琦；审校 杨淑祯)

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