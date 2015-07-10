中国股疯再现 下交易日将退市的国恒也被股民买至涨停板

路透香港7月10日 - 中国股市本周呈戏剧化走势，参与市场的人总结：前三天是卖不掉，后两天又变成买不到。股疯之癫狂状令人吃惊，任何能抢到的股票都似乎变成了香饽饽。

周五是天津国恒铁路控股000594.SZ最后一个交易日，出人意料的是，该股也上涨10%，被牢牢地封在涨停板上。

路透今日收盘数据显示，已将公司简称改为将退市的“国恒退”收报1.29元人民币，大涨10.26%，成交额为1.66亿元。

“疯了，真不想说什么了，市场上上下下，都病了。”一位券商资深策略分析师说。

该股今日开盘报1.18元，随后探低至1.11元，此后则随强劲的大盘一路升至涨停价位。

国恒因2011、2012、2013连续三个会计年度经审计的净利润为负值，股票自2014年7月17日起暂停上市，而2014年继续亏损，最终导致其退市的命运。

根据该公司5月发布的公告，其股票于5月29日进入退市整理期，按相关规定退市整理期为30个交易日计算，最后的交易日期为7月10日。此后，深交所将对公司股票予以摘牌。

在政府连续密集的政策出台后，中国股市本周企稳并连续出现大幅上涨行情。继周四多头绝地大力反击后，市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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