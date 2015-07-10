中国股疯再现 下交易日将退市的国恒也被股民买至涨停板

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月10日 - 中国股市本周呈戏剧化走势，参与市场的人总结：前三天是卖不掉，后两天又变成买不到。股疯之癫狂状令人吃惊，任何能抢到的股票都似乎变成了香饽饽。
周五是天津国恒铁路控股000594.SZ最后一个交易日，出人意料的是，该股也上涨10%，被牢牢地封在涨停板上。
路透今日收盘数据显示，已将公司简称改为将退市的“国恒退”收报1.29元人民币，大涨10.26%，成交额为1.66亿元。
“疯了，真不想说什么了，市场上上下下，都病了。”一位券商资深策略分析师说。
该股今日开盘报1.18元，随后探低至1.11元，此后则随强劲的大盘一路升至涨停价位。
国恒因2011、2012、2013连续三个会计年度经审计的净利润为负值，股票自2014年7月17日起暂停上市，而2014年继续亏损，最终导致其退市的命运。
根据该公司5月发布的公告，其股票于5月29日进入退市整理期，按相关规定退市整理期为30个交易日计算，最后的交易日期为7月10日。此后，深交所将对公司股票予以摘牌。
在政府连续密集的政策出台后，中国股市本周企稳并连续出现大幅上涨行情。继周四多头绝地大力反击后，市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。（完）
(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。