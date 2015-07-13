沪综指收升2.4%连三日反弹 复牌大军难挡千股涨停之势

路透北京7月13日 - 中国股市沪综指周一收升2.4%连三日反弹，两市再现千股涨停行情。分析师表示，虽然今日两市逾300家个股复牌，但由于这些公司基本在上周市场跌至底部时停牌，且复牌时公布“五选一”利好，因此未出现大面积补跌。今日市场人气明显上升，抢筹行情较浓，预计大盘短线维持震荡上行。

沪综指.SSEC收报3,970.388点，大涨92.584点或2.39%。上证A股今日成交7,779亿元人民币，上周五为6,775亿元；创业板指数P收涨5.80%。

沪深交易所数据显示，今日两市复牌的个股数量超过300只，但涨停数量逾1,500只，其中创业板正常交易的244只股票中有239只涨停，中小板则约300家涨停。

“现在由于涨停股票太多，所以只要是停牌过的筹码都是稀缺资源，大家都在抢筹码。”招商证券策略研究员王稹说。

他表示，现在很多人觉得如果不买就会涨停，动作稍晚就失去介入机会，所以这些股票成了稀缺资源。

中国证监会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

王稹指出，市场对这则消息的解读可能出现分歧：乐观的人或认为这就是之前政策的延续；悲观的人或认为可能又要严查场外配资了。这种分歧或令市场短期博弈复杂化。

万联证券分析师沈赟认为，周一复牌大军没有对市场造成冲击，主要是因为这些公司主要在上周二、三市场底部停牌，且复牌时公布了“五选一”利好，因此不存在补跌行情。

中国证监会在上周五的新闻发布会上要求上市公司通过“五选一”方案送利好，其中包括大股东增持；董监高增持；公司回购股份；员工持股计划和股权激励。

但是对于那些在此轮大跌前停牌的公司来说，补跌似乎不可避免。以暴风科技(300431.SZ)为例，该股6月11日起因重大事项停牌，虽然今日该股复牌后公布了利润分配预案以及与深圳手势科技签署投资合作意向书等利好,但仍然封在跌停板。

沈赟认为，沪综指在4,200点以下无需担心国家队护盘资金撤出的问题，因为21家券商公布救市方案时是以4,500点为标杆的，目前离这一目标还有距离。

沪深300指数.CSI300收报4,211.81点，涨2.56%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报4,085.4点，跌1.06%，成交1,679,624手。130亿元额度的沪股通净卖出15.88亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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