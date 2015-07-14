沪综指收挫逾1%结束三连涨 蓝筹股和成长股分化特征明显

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月14日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%结束连三日反弹，蓝筹股和成长股板块分化特征明显。分析师称，4,000点附近是此前密集成交区域套牢盘众多，加之短线抄底盘获利回吐严重，均对大盘形成拖累。随着复牌公司数量逐渐增加，供应面改善，降杠杆趋势渐稳，预计大盘短线将震荡整理夯实底部。
沪综指.SSEC收报3,924.487点，跌45.901点或1.16%。上证A股今日成交8,248亿元人民币，上日为7,779亿元。上证180金融指数.SSE180FI今日收挫3%，创业板指数P则收涨1.60%。
“随着（股票）供给逐步恢复正常，前期抄底的获利盘累积较大，今日获利了结也是比较正常的。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。
他认为，从短期看市场回踩之后还会继续上涨；但从中期看，由于目前仍然是政策市，只有等到救市手段完全退出后市场才会找到真正的底部。
银河证券投资顾问吴俊认为，今日公布的金融数据表明，后期进一步扩大流动性供给的可能性不大了，流动性对经济的支持已经显现。
从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。
对于今日大盘回踩，吴俊认为并不意外，因为沪综指4,000点附近是前期密集成交区，套牢盘很多；同时股指三日大涨、每日千股涨停令上周入场抄底的投资者成为今日出逃的获利盘，因此在这个点位大盘洗筹回踩夯实底部对后期的上涨非常关键。
沪深300指数.CSI300收报4,112.15点，跌2.37%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收盘报4,001.6点，跌3.52%，成交1,649,752手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出10.47亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
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