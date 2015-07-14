沪综指收挫逾1%结束三连涨 蓝筹股和成长股分化特征明显

路透北京7月14日 - 中国股市沪综指周二收挫逾1%结束连三日反弹，蓝筹股和成长股板块分化特征明显。分析师称，4,000点附近是此前密集成交区域套牢盘众多，加之短线抄底盘获利回吐严重，均对大盘形成拖累。随着复牌公司数量逐渐增加，供应面改善，降杠杆趋势渐稳，预计大盘短线将震荡整理夯实底部。

沪综指.SSEC收报3,924.487点，跌45.901点或1.16%。上证A股今日成交8,248亿元人民币，上日为7,779亿元。上证180金融指数.SSE180FI今日收挫3%，创业板指数P则收涨1.60%。

“随着（股票）供给逐步恢复正常，前期抄底的获利盘累积较大，今日获利了结也是比较正常的。”齐鲁证券首席策略分析师罗文波说。

他认为，从短期看市场回踩之后还会继续上涨；但从中期看，由于目前仍然是政策市，只有等到救市手段完全退出后市场才会找到真正的底部。

银河证券投资顾问吴俊认为，今日公布的金融数据表明，后期进一步扩大流动性供给的可能性不大了，流动性对经济的支持已经显现。

从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。

对于今日大盘回踩，吴俊认为并不意外，因为沪综指4,000点附近是前期密集成交区，套牢盘很多；同时股指三日大涨、每日千股涨停令上周入场抄底的投资者成为今日出逃的获利盘，因此在这个点位大盘洗筹回踩夯实底部对后期的上涨非常关键。

沪深300指数.CSI300收报4,112.15点，跌2.37%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收盘报4,001.6点，跌3.52%，成交1,649,752手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出10.47亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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