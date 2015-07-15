沪综指收挫逾3%两市再现千股跌停 经济企稳难阻套牢盘出逃

路透北京7月15日 - 中国股市沪综指周三收挫逾3%，沪深两市再现逾千股跌停。尽管今日公布数据显示中国经济企稳，但因4,000点附近为此前密集成交区域，在昨日终结连三日反弹后，今日套牢盘出逃更为汹涌；虽然“两桶油”和银行等权重股再度强力护盘，仍难挽颓势。

分析师并表示，本周适逢期指交割导致资金移仓换月，同时监管层严查场外配资也令资金入场更为谨慎。短线看沪综指将进入横盘整理阶段，整理结束后如再次下跌，才能确立二次探底。

沪综指.SSEC收报3,805.703点，大跌118.784点或3.03%。上证A股今日成交6,964亿元人民币，上日为8,248亿元。中石油(601857.SS)收盘涨停，中石化(600028.SS)亦收升4.58%；上证银行股指数.SSEBKI则收涨2.29%。

“（今天的行情）告诉我们救市只是反弹，不是反转，这种大跌也在意料之中。”东北证券分析师沈正阳说。

新时代证券研究总监孙卫党表示，沪综指4,000点本来就有压力，且这轮下跌之后信心还未完全恢复，而证监会还在查场外配资，所以去杠杆压力也不小。

他并认为，周五面临期指结算导致资金移仓换月、高位停牌的个股复牌之后面临的压力较大，也是大盘在当前点位结束反弹、进入调整的重要原因。

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。但具体来看，二季度工业和投资与一季度相比还是偏弱，主要是服务业加速发展为GDP企稳贡献主要力量，经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。

沪深300指数.CSI300收报3,966.76点，跌3.54%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN5收盘报3,858.4点，跌3.55%，成交1,642,710手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.75亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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