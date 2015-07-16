沪综指早盘一度跌逾3% 大盘蓝筹股继续护盘

路透上海7月16日 - 中国股市沪综指继周三大跌3%后，周四早盘惯性下滑，一度跌逾3%。分析师指出，近日股指结束反弹再度转入跌势，令投资者信心受损，再加上近期为配合监管调查，部分配资公司亦在清理帐户，加重了市场抛压，不过大盘蓝筹股仍在积极护盘。