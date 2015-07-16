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中国财经 | 2015年 7月 16日 星期四 09:57 BJT

沪综指早盘一度跌逾3% 大盘蓝筹股继续护盘

路透上海7月16日 - 中国股市沪综指继周三大跌3%后，周四早盘惯性下滑，一度跌逾3%。分析师指出，近日股指结束反弹再度转入跌势，令投资者信心受损，再加上近期为配合监管调查，部分配资公司亦在清理帐户，加重了市场抛压，不过大盘蓝筹股仍在积极护盘。

开盘18分钟，沪综指.SSEC报3,742.236点，跌63.468点或1.67%，稍早跌幅一度达3.08%。

“市场只要一跌，大家就担心上周（连续暴跌）走势会重演，”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，近期一些配资公司为配合监管层帐户核查行动，要求客户先行清仓，对市场形成一些压力。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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