沪综指缩量收升 权重蓝筹股整体下跌抑制大盘反弹幅度

路透北京7月16日 - 中国股市沪综指周四缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后主力资金入市护盘效果明显，推动股指快速回升，但银行、保险和石油等权重蓝筹板块出现整体下跌，抑制大盘反弹幅度。

由于市场信心的恢复仍需时间，前期套牢盘和短线获利盘有待持续消化，短线大盘或进入横盘整理阶段。

沪综指.SSEC收报3,823.176点，涨17.473点或0.46%。上证A股今日成交5,648亿元人民币，缩量明显，上日为6,964亿元。

“这就是市场信心很不稳定的（表现）。”光大证券分析师赵扬说。

他认为下一步市场走势取决于两个问题：一是场外配资怎么做？二是救市资金下一步如何演绎？在上述问题明确之前，市场可能处于震荡整理过程。

中国证监会周一已组织稽查执法力量赴恒生电子(600570.SS)，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的有关规定。恒生电子周四早间公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。

恒生电子周四收报跌停。

以中证报为首的四大证券报周四在头版发布评论员文章，称“政府稳定市场的决心非常坚定，资源十分充足”，希望投资者“坚定信心，不为一时的市场波动所动摇。”从中看出官媒维稳股市的态度非常明确。

对此国金证券分析师李立峰认为，国家队救市的最终目的应该是修复市场预期，提振投资者信心，最终将交投主角还给市场。

他并认为，包括中国人寿减持3,000万中信证券A股 以及证监会严查场外配资等都对当前市场信心构成冲击。

中国人寿(601628.SS)收跌2.82%，工商银行(601398.SS)收跌0.95%，中国石化(600028.SS)收跌2.74%。

沪深300指数.CSI300收报3,997.36点，涨0.77%；沪深300指数期货主力7月合约收报4,008点，涨4.76%，成交1,008,523手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出4.59亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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