沪综指缩量收升 权重蓝筹股整体下跌抑制大盘反弹幅度

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月16日 - 中国股市沪综指周四缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后主力资金入市护盘效果明显，推动股指快速回升，但银行、保险和石油等权重蓝筹板块出现整体下跌，抑制大盘反弹幅度。
由于市场信心的恢复仍需时间，前期套牢盘和短线获利盘有待持续消化，短线大盘或进入横盘整理阶段。
沪综指.SSEC收报3,823.176点，涨17.473点或0.46%。上证A股今日成交5,648亿元人民币，缩量明显，上日为6,964亿元。
“这就是市场信心很不稳定的（表现）。”光大证券分析师赵扬说。
他认为下一步市场走势取决于两个问题：一是场外配资怎么做？二是救市资金下一步如何演绎？在上述问题明确之前，市场可能处于震荡整理过程。
中国证监会周一已组织稽查执法力量赴恒生电子(600570.SS)，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的有关规定。恒生电子周四早间公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。
恒生电子周四收报跌停。
以中证报为首的四大证券报周四在头版发布评论员文章，称“政府稳定市场的决心非常坚定，资源十分充足”，希望投资者“坚定信心，不为一时的市场波动所动摇。”从中看出官媒维稳股市的态度非常明确。
对此国金证券分析师李立峰认为，国家队救市的最终目的应该是修复市场预期，提振投资者信心，最终将交投主角还给市场。
他并认为，包括中国人寿减持3,000万中信证券A股 以及证监会严查场外配资等都对当前市场信心构成冲击。
中国人寿(601628.SS)收跌2.82%，工商银行(601398.SS)收跌0.95%，中国石化(600028.SS)收跌2.74%。
沪深300指数.CSI300收报3,997.36点，涨0.77%；沪深300指数期货主力7月合约收报4,008点，涨4.76%，成交1,008,523手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出4.59亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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