沪综指收升三连涨 管理层澄清不实消息提振市场信心

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月20日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。
沪综指.SSEC收报3,992.11点，涨34.76点或0.88%。上证A股今日成交6,837亿元人民币，上日为5,882亿元。
“今天主要还是受到盘中的一些传闻的影响。”方正证券策略分析师陈敏表示，今日管理层表态显示其对市场的呵护态度，大盘可能在震荡中逐步实现杠杆的去化。
中国证监会新闻发言人张晓军周一表示，《财经》杂志关于证监会正在研究维稳资金退出方案的报导不实。财经网站周一稍早报导称，监管机构已经开始考虑上万亿元救市资金的退出方案问题。
国都证券策略分析师肖世俊表示，短期市场存在中证金“类基准基金”逢低入市托底、暂停融资、产业资本增持，造成资金供需关系相对宽裕等有利因素支撑；同时也面临货币宽松预期逐步减弱、降杠杆转入缓慢消化期等抑制因素。
早盘股指下跌之际，中国石油601857逆势上涨近4%，有效抑制了股指的进一步下挫。
首创证券策略分析师邵帅称，现在市场情绪相对谨慎，增量资金入场速度相比以前明显放缓，整体市场短线思维占主导，预期收益率仍在下降，市场运行的持续性相对较差。
他并认为，沪综指在4,000点整数关口，面临半年线和20日均线等重要位置的技术压力较大，短线多空双方可能会在此区域反复争夺。
今日军工股领涨大盘，中航动力(600893.SS)、航天晨光(600501.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报4,160.61点，涨0.22%；沪深300指数期货主力8月合约尾盘收报3,952.4点，跌3.57%，成交1,874,357手，中证500期指8月合约尾盘跌1.96%。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。