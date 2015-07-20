沪综指收升三连涨 管理层澄清不实消息提振市场信心

路透北京7月20日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第三日上涨。分析师指出，今天早盘受不实消息影响股指冲高回落，午间获管理层澄清后，大盘企稳震荡回升。预计后市大盘将大概率进入“下有支撑、上有制约”的区间震荡，沪综指中线将围绕4,000点上下300点区间波动。

沪综指.SSEC收报3,992.11点，涨34.76点或0.88%。上证A股今日成交6,837亿元人民币，上日为5,882亿元。

“今天主要还是受到盘中的一些传闻的影响。”方正证券策略分析师陈敏表示，今日管理层表态显示其对市场的呵护态度，大盘可能在震荡中逐步实现杠杆的去化。

中国证监会新闻发言人张晓军周一表示，《财经》杂志关于证监会正在研究维稳资金退出方案的报导不实。财经网站周一稍早报导称，监管机构已经开始考虑上万亿元救市资金的退出方案问题。

国都证券策略分析师肖世俊表示，短期市场存在中证金“类基准基金”逢低入市托底、暂停融资、产业资本增持，造成资金供需关系相对宽裕等有利因素支撑；同时也面临货币宽松预期逐步减弱、降杠杆转入缓慢消化期等抑制因素。

早盘股指下跌之际，中国石油601857逆势上涨近4%，有效抑制了股指的进一步下挫。

首创证券策略分析师邵帅称，现在市场情绪相对谨慎，增量资金入场速度相比以前明显放缓，整体市场短线思维占主导，预期收益率仍在下降，市场运行的持续性相对较差。

他并认为，沪综指在4,000点整数关口，面临半年线和20日均线等重要位置的技术压力较大，短线多空双方可能会在此区域反复争夺。

今日军工股领涨大盘，中航动力(600893.SS)、航天晨光(600501.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,160.61点，涨0.22%；沪深300指数期货主力8月合约尾盘收报3,952.4点，跌3.57%，成交1,874,357手，中证500期指8月合约尾盘跌1.96%。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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