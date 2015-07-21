沪综指收升四连涨 题材股走势活跃存量资金博弈加剧

路透北京7月21日 - 中国股市沪综指周二继续收升，连续第四日上涨。分析师指出，今日题材股走势较为活跃，但4,000点附近多空争夺依然激烈。在增量资金入市谨慎及技术面面临多项重要指标压制的背景下，市场可能维持存量资金博弈格局，个股分化或进一步加剧，预计短线继续震荡。

沪综指.SSEC收报4,017.675点，涨25.565点或0.64%。上证A股今日成交6,420亿元人民币，上日为6,837亿元。

“4,000点这个位置多空双方会较量一番，但最终的方向会往上走。”长城证券分析师汪毅说。

他并认为，在当前震荡市行情中，投资者可能偏爱基本面优秀、具备价值投资且安全边际较高的个股，因此预计后市个股分化将进一步加剧。

中证登数据显示，截至7月10日当周新增基金开户数为43万户；此轮大跌前6月12日当周新增开户数约163万户，新增开户数明显下降。此外加上持续去杠杆导致场内外配资大幅回落，预计接下来市场将进入存量资金博弈行情。

万联证券分析师沈赟认为，短期内还无法看到能够“接力”杠杆资金的力量，所以在量能无法有效放大的情况下，上半年个股普涨的“疯牛”模式可能会转变为结构性牛市行情。

他并认为，虽然当前多头略占优势，但困于无法看清后市，所以做多的信心显然不足，这一点从昨日有关国家队资金可能退出的传闻给市场造成的扰动就可以看出。

从板块看，受中国国家主席习近平视察东北释放有关国企改革的信号提振，央企改革板块表现突出，其中长春一东(600148.SS)收报涨停，另外受有关交通部出台高速公路拟长期收费利好提振，交运板块涨幅居前，其中福建高速(600033.SS)收报涨停。

沪深300指数收报4,166.01点，涨0.13%；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报3,964.8点，跌0.01%，成交2,054,751手。130亿元额度的沪股通净卖出4.33亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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