中国A股救市政策已见成效 个股行情有望展开--大成基金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月21日 - 中国大成基金管理公司周二发布简评认为，目前，A股市场的救市政策已见成效，但是监管政策的重新梳理和市场秩序全面恢复仍然需要更长的时间。后续股市可能仍会有局部的波动，但有基本面支持的个股行情有望展开。
报告认为，当前应重在信心重塑和预期管理，重新唤起改革牛的信心。不管是从中国经济转型、间接融资向直接融资转变的战略高度，还是中期视角下，注册制、国企改革顶层设计方案、战略性新兴板、养老金入市、一带一路等关键战略均正处于推进的关键期，“改革牛”对于全局意义重大。
本轮牛市核心动力在于增量资金持续入市带来资产价值的重估，而增量资金持续入市取决于两个基本的宏观因素：流动性持续宽松和权益资产相对其他资产的配置价值。中长期来看，改革与转型驱动的牛市基础仍在，去杠杆背景下市场将是慢牛行情。
目前，股票市场流动性的改善主要是依靠国家队供给，而且主要起到了托底和防范系统性金融风险的作用，预计随着股票市场的企稳，后续国家队资金的供给力度可能会渐缓，需关注后续市场风险偏好的降低引发的资产重新配置。
从估值的角度来看，市场在恢复自然交易状态之前股票供给相对资金重新入市，不构成明显压制。投资者风险偏好的恢复可能会很快，无论是优质股票还是超跌标的，都具有一定的安全边际。除了少数超级大盘股之外，其他较多的个股下跌已经较为充分，估值已经回到合理状态，市场最恐慌的阶段已经结束。
值得注意的是，经历了本次的市场调整，投资者风险偏好下行，将更加注重对价值的判断，个股走向分化是必然。
报告认为，场内风险偏好将有所降低，风格将更偏价值与确定性；随着退市制度的实质推进，注册制的深入，绩优蓝筹板块和个股将获得市场的青睐。同时，从主题角度，大成基金未来会继续看好“互联网+”、国企改革和十三五规划催化等投资机会。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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