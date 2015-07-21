中国A股救市政策已见成效 个股行情有望展开--大成基金

路透上海7月21日 - 中国大成基金管理公司周二发布简评认为，目前，A股市场的救市政策已见成效，但是监管政策的重新梳理和市场秩序全面恢复仍然需要更长的时间。后续股市可能仍会有局部的波动，但有基本面支持的个股行情有望展开。

报告认为，当前应重在信心重塑和预期管理，重新唤起改革牛的信心。不管是从中国经济转型、间接融资向直接融资转变的战略高度，还是中期视角下，注册制、国企改革顶层设计方案、战略性新兴板、养老金入市、一带一路等关键战略均正处于推进的关键期，“改革牛”对于全局意义重大。

本轮牛市核心动力在于增量资金持续入市带来资产价值的重估，而增量资金持续入市取决于两个基本的宏观因素：流动性持续宽松和权益资产相对其他资产的配置价值。中长期来看，改革与转型驱动的牛市基础仍在，去杠杆背景下市场将是慢牛行情。

目前，股票市场流动性的改善主要是依靠国家队供给，而且主要起到了托底和防范系统性金融风险的作用，预计随着股票市场的企稳，后续国家队资金的供给力度可能会渐缓，需关注后续市场风险偏好的降低引发的资产重新配置。

从估值的角度来看，市场在恢复自然交易状态之前股票供给相对资金重新入市，不构成明显压制。投资者风险偏好的恢复可能会很快，无论是优质股票还是超跌标的，都具有一定的安全边际。除了少数超级大盘股之外，其他较多的个股下跌已经较为充分，估值已经回到合理状态，市场最恐慌的阶段已经结束。

值得注意的是，经历了本次的市场调整，投资者风险偏好下行，将更加注重对价值的判断，个股走向分化是必然。

报告认为，场内风险偏好将有所降低，风格将更偏价值与确定性；随着退市制度的实质推进，注册制的深入，绩优蓝筹板块和个股将获得市场的青睐。同时，从主题角度，大成基金未来会继续看好“互联网+”、国企改革和十三五规划催化等投资机会。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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