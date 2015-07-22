沪综指收升五连涨 军工板块活跃大盘继续震荡反弹

路透北京7月22日 - 中国股市沪综指周三连续第五日收升。分析师指出，虽然昨日大盘站上4,000点，但多头优势并不明显，热点轮动过快，投资者对后市看法存在较大分歧，在量能无法有效放大之下，股指难以单边上行，预计短线大盘继续震荡整理以寻找方向。

沪综指.SSEC收报4,026.045点，涨8.37点或0.21%。上证A股今日成交6,744亿元人民币，上日为6,420亿元。

“现在没有‘四万亿’，没有基本面的兴奋剂，没赚钱效应大家也不愿意融（资）了，所以对应指数也就不涨不跌。”东北证券分析师沈正阳说。

从两融余额规模看，自7月9日以来基本在1.43万亿至1.44万亿之间波动，表明市场中主动加杠杆的投资者尚未强势做多，这一数据从侧面表明当前市场尚不具备单边上涨的基础。

他并认为，从技术面看，当前处于各条均线逐渐粘合的情况，既不适合大举入场，也不适合大举做空，应该以观望为主。

招商证券策略研究王稹表示，当前市场对于股市到底处于牛市、震荡市还是熊市已经存在争议。争议的焦点包括：整体风险偏好是否在下降？当前市场没有领涨的主题、板块轮动过快是否标志已进入震荡市？

他认为，正是因为对后市看法存在分歧，所以市场处于观望期，普遍较为谨慎，大盘因此处于震荡整理也就不足为奇了。

从板块看，受国防科工局副局长徐占斌近日提出加快提高军工资产证券化率利好消息提振，航空、船舶和军工航天板块表现突出，其中中航系个股和钢构工程(600072.SS)涨幅居前。

沪深300指数收报4,157.16点，跌0.21%；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报3,945.2点，跌0.49%，成交1,649,799手。130亿元额度的沪股通净卖出4.34亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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