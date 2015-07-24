沪综指收跌1.3%终止六连涨 短线获利抛压加大

路透北京7月24日 - 中国股市沪综指周五收跌1.3%，终止此前连续六日涨势。分析师指出，相关政策利好推动今日盘中题材板块活跃，但热点轮动较快，缺乏长期投资主线。鉴于大盘此轮反弹累计涨幅逾20%，部分个股获利颇丰，沪综指尾盘放量跳水显示短线获利抛压加大，预计大盘维持震荡走势。

沪综指.SSEC收报4,070.91点，跌53.01点或1.29%，本周A股累计上涨2.87%。上证A股今日成交8,366.0亿元人民币，上日为7,376.1亿元。

国联证券分析师张晓春认为，大盘从3,373点反弹至今累计涨幅已超过20%，很多个股短期获利丰厚，客观上存在回吐需求。此外为规避周末政策面上的不确定性，很多投资者也会选择离场，这就是今日大盘走势偏弱的原因。

她并认为，在美股、欧股和大宗商品处于弱势的外围环境下，这周A股走出了一波相对独立的行情，但这波行情能否持续并不确定。

从板块看，受周四发改委发布信息消费、新型健康技术惠民等六大工程包的利好提振，今日海工装备板块表现一度突出，中集集团(000039.SZ)、中海油服(601808.SS)等个股涨幅居前。

此外受商务部放宽原油非国营贸易进口条件的提振，今日盘中石油板块涨幅居前，其中海油工程(600583.SS)等个股涨幅居前。

光大证券分析师赵扬认为，短线反弹在意料之中，但基本面上仍有三大问题需要答复：总量货币政策是否会继续放水；稳增长的力度有多大；救市政策如何退出？在答案明确之前中长期趋势恐怕不好判断。

从本周公开市场的情况看，央行累计净投放300亿元，而上周为净回笼450亿元。外管局昨日公布的数据显示，上半年累计结售汇逆差6,474亿元人民币，整体逆差压力仍然较大。从资金面的情况看，继续维持货币宽松仍有必要。

沪深300指数.CSI300收报4,176.28点,跌1.75%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,009.6点，跌3.99%,成交1,852,236手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.09亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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