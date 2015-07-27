沪综指重挫8.5%创近八年半最大单日跌幅 两市再现千股跌停

路透北京7月27日 - 中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,725.56点，跌345.35点或-8.48%，此前最大单日跌幅为2007年2.27日的8.84%。上证A股今日成交7,159.3亿元人民币，上日为8,366.0亿元。

“没有增量资金谁管基本面，存量资金博弈就像打麻将，只要看对家的牌就行了。”东北证券分析师沈正阳在谈到尾盘跳水时这样评论。

“（短线套利）的人都是以反弹而不是反转的心态来做，所以一旦看不到新的信息政策时往外逃也是很正常的。”齐鲁证券分析师罗文波称。

他并认为，周末没有出现可以炒作的热点，市场比较迷茫也很正常。此外上周末大宗商品市场、新兴市场货币以及外围股市下跌令市场恐慌情绪较为浓厚，在累计获利盘较大的情况下很容易出现风吹草动就纷纷出逃的情况。

今日三大期指主力合约再度出现较大幅度的下跌，其中IC四张合约悉数跌停。基差整体贴水且幅度有所扩大，这是否可以理解为投资者极度看空后市导致期指大幅贴水、继而引发现货市场回调呢？

对此中信期货研究员张革认为，这不能简单下结论，必须考虑多重因素：第一，对贴水幅度较大的IC来说，（对应成分股）停牌的比例还有20%左右，对指数代表性来说算是一个考验；第二，虽然从成交持仓比看还是比较活跃，但三大主力合约的持仓量较之前都有较大幅度的减少；第三，IC和IH是新上市的合约，基差波动率较IF大也属正常；

她并认为，经过这轮大跌，市场风险对冲需求必然会上升，因套保需求形成的空单也会引发基差下行。

两市今日再度出现千股跌停现象，上涨个股不足百家，部分权重龙头个股如中信证券(600030.SS)、交通银行(601328.SS)、中国石化(600028.SS)均收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报0.00点,跌8.56%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,647.8点，跌10.00%,，成交1,707,000手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出1.48亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。