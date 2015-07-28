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中国财经 | 2015年 7月 28日 星期二 16:04 BJT

中国证监会已重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查

路透北京7月28日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周二称，根据交易所监控报告和投诉举报反映，证监会已组织稽查执法力量，重点针对周一(27日)集中抛售股票等有关线索进场核查。

证监会网站新闻稿显示，发言人张晓军在回答针对周一股市异常下跌，证监会已采取哪些监管执法措施的问题时作出上述表示。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。三位消息人士稍早透露，中证金近日已偿还了部分商业银行同业借款，具体原因不详。

周一当晚张晓军即表示，近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。证监会正组织力量对有关线索进行核查，一经查实，将严厉惩处。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作。（完）

(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)

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