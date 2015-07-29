(修正)沪综指缩量收升3.4% 国企股全线大涨带动大盘快速反弹

（修正：内文第一段沪综指周三缩量收升“3.4%”，非“3.5%”。）

路透北京7月29日 - 中国股市沪综指周三缩量收升3.4%。分析师指出，今日沪指小幅高开后震荡回落，多空拉锯明显，尾盘在重工、交运、电力等国企股全线大涨带动下，股指快速反弹上涨。惟目前市场观望情绪浓厚，信心较弱，且场外配资存续问题仍不确定，预计短线续升空间有限。

沪综指.SSEC收报3,789.17点，涨126.17点或3.47%。上证A股今日成交5,531.9亿元人民币，创逾两个半月新低，上日为6,799.1亿元。

“现在市场就是观望，我感觉没有多少下跌空间了，但就是人气太弱，可能还要再磨一段时间。”新时代证券研究总监孙卫党说。

他并认为，当前最大的不确定性就是场外配资能否存续，这也是此轮大跌的主要诱因，还是人气难以拢聚的主要原因。

此前场外配资主流软件系统HOMS开发商恒生电子(600570.SS)称，关闭该系统任何帐户开立功能，并通知所有客户不得再对现有帐户增资。同时证监会还在对上海铭创和浙江同花顺展开调查。如果场外配资彻底被禁，那么存量资金规模无疑会大幅缩水。

值得注意的是，昨日两融余额骤减477亿至约1.38万亿元，创逾半个月最大单日降幅，其中沪市融资买入额为695.2亿元，融资偿还额高达1,014.3亿元，表明主动降杠杆导致场内存量资金继续流出。

光大证券分析师赵扬认为，无论从7月份新增基金规模还是上周新增投资者数量来看，资金牛逻辑已经不复存在，在增量资金入市谨慎的情况下，能否找到杠杆资金的承接力量是下半年股市走势的关键。

今日尾盘交运、重工和电力等板块涨幅居前，其中中国船舶(600150.SS)、中国一重(601106.SS)和涪陵电力(600452.SS)等个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,930.38点,涨3.13%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,812.2点，涨3.51%,，成交2,018,219手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出4.87亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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