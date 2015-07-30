沪综指震荡收跌2.2% 权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘

路透北京7月30日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌2.2%。分析师指出，沪综指今日盘中反复震荡，多空围绕3,800点展开争夺，虽然军工、装备等二线蓝筹交投活跃，但金融、石油等权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘，致尾盘大幅跳水，预计大盘短线仍处于偏弱势整理格局。

沪综指.SSEC收报3,705.77点，跌83.40点或-2.2%。上证A股今日成交6,116.4亿元人民币，上日为5,531.9亿元。

“投资者在观望，快涨快跌之后很多人需要适应一下，重新找到节奏。”招商证券策略研究王稹说。

他并认为，在投资者适应了新的市场节奏且找到了匹配自身的赚钱效应之后，资金入市的步伐会再次逐步加快。

当前投资者对股市的参与热情不高可以从中证登公布的每周新增投资者数量看出：截至7月24日当周新增投资者39.15万，为近期首次低于40万这一重要门槛，表明增量资金在减少。

另外从存量资金角度看，周三两融余额继续下降至1.37万亿，表明主动降杠杆的趋势没有逆转，投资者信心没有恢复；而中国证券投资者保护基金公布的数据显示，24日当周银证转账净转出1,213亿元。

山西证券分析师麻文宇认为，将来一段时间市场很可能维持宽幅震荡格局，这其中下有国家队托底，上行则因资金不足、信心不稳而涨幅有限，加上短线交易者不时获利回吐，上半年单边上行的格局难以再现。

她并认为，即便经过一段时间的适应，资金入市的步伐也难以加快，毕竟上半年的风险教训太深刻，很多资金会变得非常谨慎。

近期国家队维稳动作依然频频。29日深交所龙虎榜数据显示，月初A股大跌期间国家队身影常常出没的中信证券旗下四大营业部昨日交投非常活跃，身现多只高振幅个股的主力多头席位，净买入金额接近3亿元。

国金证券分析师李立峰认为，当前不确定性因素在加大，股价在经过上半年大涨之后估值并不便宜，同时房价和猪肉价格双双上涨并不是一个有利的信号组合，此外美联储加息预期提升，中国央行可能被动加息以维持人民币汇率稳定。

受昨日国务院常务会议提出通过改革创新促进旅游投资和消费提振，今日旅游板块涨幅居前，其中云南旅游002059.SS和长白山(603099.SS)收报涨停；此外高端装备、军工和央企改革板块涨幅居前。

沪深300指数.CSI300收报3,815.41点,跌2.93%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,629.0点，跌3.35%,，成交2,189,498手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出0.61亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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