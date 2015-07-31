沪综指缩量收跌1.1% 权重股走势低迷大盘反弹乏力

路透北京7月31日 - 中国股市沪综指周五缩量收跌1.1%。分析师指出，沪综指今日小幅低开，盘中反复拉锯震荡，多空围绕3,700点展开争夺，虽然部分题材板块交投活跃一度拉动股指翻红，但石油、券商等权重板块走势低迷拖累大盘尾盘再度跳水，依靠银行股全力护盘才避免暴跌再现，预计短线股指仍处于偏弱势整理格局。

沪综指.SSEC收报3,663.73点，跌42.04点或1.13%。本周累计下跌11.1%，7月累计重挫14.3%，创近六年最大单月跌幅。上证A股今日成交4,563.1亿元人民币，成交额创四个半月新低，此前成交额低点为3月13日的3,728亿。上日为6,116.4亿元。

“现在市场跌到这一位置，大家都看不懂了，干脆就不做了。套得很死的就放在那儿了。”长城证券分析师汪毅在谈到量能大幅萎缩时称。

国联证券分析师张晓春认为，当前市场变动方向不定，无法形成一致预期，投资者普遍持观望心态，且创业板估值仍然很高，做多的基础并不牢靠，所以市场信心严重不足。

中国证监会周五上午对助长助跌、放大股市波动的程序化交易祭出监管令，称沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证交所已经对涉及的24个账户采取了限制交易措施。

汪毅对此表示，卖出限制也是成交额无法放大的原因之一，如果股指跌破前期3,373低点，则可能一路阴跌下去，否则还有二次筑底的希望。

此外，昨日召开的中央政治局会议表态，整体仍然维持稳健货币政策和积极财政政策，但中信期货在策略日报中指出，货币政策的表态略偏谨慎，由此可推断下半年宽松政策的幅度或有所收敛，或者采用定向调控的方式来实现融资成本的降低，或者借助财政政策发力。

从板块看，受昨日政治局会议研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作影响，今日西藏板块表现突出，西藏城投(600773.SS)收报涨停。另外乐视网(300104.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等成长股较为活跃，涨幅居前。

沪深300指数.CSI300收报3,816.70点,涨0.03%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,662.0点，跌0.50%，成交1,879,176手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入5.27亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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