沪综指收跌1.1%至近四周新低 金融股护盘难挡市场人气涣散

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周一收跌1.1%至近四周新低。分析师指出，今日多空围绕3,600点拉锯展开争夺，银行、保险板块再度成为护盘主力，但估值和基本面严重偏离的中小创股大跌严重拖累大盘，市场人气涣散，成交额持续萎缩，预计大盘短线维持弱势整理格局。
沪综指.SSEC收报3,622.91点，跌40.82点或-1.11%，此前收盘低点为7月8日的3,507.19点。上证A股今日成交4,424.8亿元人民币，上日为4,563.1亿元。
“这不奇怪，涨时重势、跌时重质嘛。”新时代证券研究总监孙卫党在谈到今日创业板大跌时这样评论。
今日创业板跌幅5.53%，大大超过主板，其中跌停个股超过100只，长亮科技(300348.SZ)、全通教育(300359.SZ)等高价股全部封在跌停板。
孙卫党认为，质地不好的股票现在压力越来越大，由于现在没有买盘，稍微有些卖盘就把这些股票打下来了，创新低的股票基本上都是业绩不好的。
消息面上，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50，创2月以来最低水准。显示经济下行压力依然较大，流动性宽松的必要性仍然较高。
上周五以来两市明显走出缩量下跌行情，上证A股成交额无法突破5,000亿整数关口。孙卫党认为，这两个交易日市场明显疲弱和强势股补跌有关，比如前期表现突出的军工板块今天大部分跌停。市场如果出现补跌说明弱势格局还在延续。
“我觉得这种缩量、人气的下滑对市场也是一件好事，（这）说明离底部不远了。”东北证券分析师沈正阳表示。
他并认为，目前缩量或未完成，因为上半年天量是在杠杆资金、高频交易的辅助下实现的，扣掉这两个部分后，目前成交额还很难说是跌到“地量”。
上周五两融余额继续下降，至约1.34万亿的水平，主动降杠杆的步伐没有停下，投资者依然看淡后市。
今日盘中银行、保险板块涨幅居前，招商银行(600036.SS)收涨4.57%，中国人寿(601628.SS)收涨2.62%。
沪深300指数.CSI300收报3,829.24点,涨0.33%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,637.8点，跌0.63%,，成交1,278,970手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出21.37亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。