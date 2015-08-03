沪综指收跌1.1%至近四周新低 金融股护盘难挡市场人气涣散

路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周一收跌1.1%至近四周新低。分析师指出，今日多空围绕3,600点拉锯展开争夺，银行、保险板块再度成为护盘主力，但估值和基本面严重偏离的中小创股大跌严重拖累大盘，市场人气涣散，成交额持续萎缩，预计大盘短线维持弱势整理格局。

沪综指.SSEC收报3,622.91点，跌40.82点或-1.11%，此前收盘低点为7月8日的3,507.19点。上证A股今日成交4,424.8亿元人民币，上日为4,563.1亿元。

“这不奇怪，涨时重势、跌时重质嘛。”新时代证券研究总监孙卫党在谈到今日创业板大跌时这样评论。

今日创业板跌幅5.53%，大大超过主板，其中跌停个股超过100只，长亮科技(300348.SZ)、全通教育(300359.SZ)等高价股全部封在跌停板。

孙卫党认为，质地不好的股票现在压力越来越大，由于现在没有买盘，稍微有些卖盘就把这些股票打下来了，创新低的股票基本上都是业绩不好的。

消息面上，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50，创2月以来最低水准。显示经济下行压力依然较大，流动性宽松的必要性仍然较高。

上周五以来两市明显走出缩量下跌行情，上证A股成交额无法突破5,000亿整数关口。孙卫党认为，这两个交易日市场明显疲弱和强势股补跌有关，比如前期表现突出的军工板块今天大部分跌停。市场如果出现补跌说明弱势格局还在延续。

“我觉得这种缩量、人气的下滑对市场也是一件好事，（这）说明离底部不远了。”东北证券分析师沈正阳表示。

他并认为，目前缩量或未完成，因为上半年天量是在杠杆资金、高频交易的辅助下实现的，扣掉这两个部分后，目前成交额还很难说是跌到“地量”。

上周五两融余额继续下降，至约1.34万亿的水平，主动降杠杆的步伐没有停下，投资者依然看淡后市。

今日盘中银行、保险板块涨幅居前，招商银行(600036.SS)收涨4.57%，中国人寿(601628.SS)收涨2.62%。

沪深300指数.CSI300收报3,829.24点,涨0.33%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,637.8点，跌0.63%,，成交1,278,970手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出21.37亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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