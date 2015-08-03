上交所对存在严重异常交易行为的多个账户采取监管措施

路透北京8月3日 - 中国上海证券交易所周一对存在严重异常交易行为的多个证券账户采取自律监管措施，对四个存在严重异常交易行为的证券账户，采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施；对五个存在异常交易行为的证券账户，做出了口头警示。

上交所微博新闻稿称，在日常监控中发现，相关当事人通过盘中拉抬、打压等手法，严重影响证券交易价格，违反了交易所有关规定。上交所立即对相关账户采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施。

此外，上交所还对三个频繁申报撤单且金额较大的证券账户，以及两个大额申报卖出且影响证券交易价格或交易量的证券账户，进行了口头警示。

上交所表示将继续对日内短线操纵、跨期连续操纵等各类市场操纵违法违规行为的高压态势，一经发现，将根据有关规定，立即采取限制账户交易，盘中暂停账户交易等监管措施。

中国证监会周五早间表示，证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查，了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略，分析其对市场波动的影响，并将根据核查情况有针对性地完善规则，加强监管。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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