梅雁吉祥获中证金增持 后者成为公司第一大股东

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 在本次救市中备受关注的中国证券金融股份有限公司再次浮出水面，中国广东梅雁吉祥水电股份有限公司(600868.SS)周一公告称，根据中国登记结算公司股东名册结果，截止至7月31日，法人股东中证金公司已成为目前公司第一大股东。
公告显示，截止至2015年7月31日，法人股东中国证券金融股份有限公司持有该公司股份合计9,826,800股（占总股本的0.52%），本次股份变动属于公司第一大股东变化，其持股比例未达到5%，不触及要约收购。
不过，公告称，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。
公告并称，鉴于公司不存在控股股东和实际控制人且股权分散的情况，公司将定期关注每月最后一个交易日收盘后第一大股东持股或变化情况，并按要求及时履行信息披露义务。
此前梅雁吉祥董、监、高级管理人员承诺增持自家公司股票的行动曾经引起市场关注。公告显示，该公司三位高层周三已签署增持承诺，其中公司监事丘秀容计划自承诺函签署之日起五个交易日内，以个人自筹资金通过二级市场买入的方式增持公司股票300股以上。
据公司2014年报，去年丘秀容的年度薪酬为49.1万元，杨钦欢和黄增孝的薪酬分别为124.8万元和67.12万元。
欲浏览公告全文，点选 here（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。