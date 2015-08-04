沪综指收升3.7%创近一个月最大单日涨幅 军工股领涨

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 中国股市沪综指周二收升3.7%，创近一个月单日最大涨幅。分析师指出，在连续两个交易日缩量下跌后，消息面利好促今日市场人气明显回暖，此前大跌的军工、中小市值个股大幅反弹成领涨主力，惟成交量未明显放大，故反弹能否持续尚待观察，预计大盘短线继续震荡筑底。
沪综指.SSEC收报3,756.54点，涨133.63点或3.69%，此前最大单日涨幅为7月10日的4.54%。上证A股今日成交4,632.5亿元人民币，上日为4,424.8亿元。
中信建投分析师安尉称，今日政策层面不断释放利好是希望从制度上对“恶意做空”进行规范，而市场对长远的制度建设都是欢迎的。
沪深证交所今日宣布改融券为T+1交易，此举旨在限制原T+0交易时的日内回转交易；其次中信证券(600030.SS)、长城证券和华泰证券(601688.SS)(6886.HK)迅速配合融券交易新规暂停融券业务；上海证交所周一对四个存在严重异常交易行为的证券账户采取盘中暂停账户交易的监管措施。
银河证券投资顾问吴俊认为，融券改为T+1交易后很多量化对冲策略就无法实施了，限制做空的本质是为了打破市场以国家队做对手进行高抛低吸的策略。他认为，昨日创业板大跌正好释放风险，容易形成“国家队给主板搭台、创业板唱戏”格局，因此今日创业板涨幅居前。
他并认为，证金公司借“基”入市所依托的五只新基金并非全都主投蓝筹股，其中灵活配置型基金可以兼顾中小创个股，这无疑也提振了市场人气和信心。
杠杆资金方面，本周一两融余额继续下降，至约1.3万亿水平，主动降杠杆的步伐没有停下，投资者依然看淡后市。
今日领涨的军工航天板块有逾80只个股涨停，其中中航动力(600893.SS)、中国船舶(600150.SS)等个股收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,948.16点,涨3.11%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,850.4点，涨6.35%,，成交1,515,725手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.74亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。