沪综指收升3.7%创近一个月最大单日涨幅 军工股领涨

路透北京8月4日 - 中国股市沪综指周二收升3.7%，创近一个月单日最大涨幅。分析师指出，在连续两个交易日缩量下跌后，消息面利好促今日市场人气明显回暖，此前大跌的军工、中小市值个股大幅反弹成领涨主力，惟成交量未明显放大，故反弹能否持续尚待观察，预计大盘短线继续震荡筑底。

沪综指.SSEC收报3,756.54点，涨133.63点或3.69%，此前最大单日涨幅为7月10日的4.54%。上证A股今日成交4,632.5亿元人民币，上日为4,424.8亿元。

中信建投分析师安尉称，今日政策层面不断释放利好是希望从制度上对“恶意做空”进行规范，而市场对长远的制度建设都是欢迎的。

沪深证交所今日宣布改融券为T+1交易，此举旨在限制原T+0交易时的日内回转交易；其次中信证券(600030.SS)、长城证券和华泰证券(601688.SS)(6886.HK)迅速配合融券交易新规暂停融券业务；上海证交所周一对四个存在严重异常交易行为的证券账户采取盘中暂停账户交易的监管措施。

银河证券投资顾问吴俊认为，融券改为T+1交易后很多量化对冲策略就无法实施了，限制做空的本质是为了打破市场以国家队做对手进行高抛低吸的策略。他认为，昨日创业板大跌正好释放风险，容易形成“国家队给主板搭台、创业板唱戏”格局，因此今日创业板涨幅居前。

他并认为，证金公司借“基”入市所依托的五只新基金并非全都主投蓝筹股，其中灵活配置型基金可以兼顾中小创个股，这无疑也提振了市场人气和信心。

杠杆资金方面，本周一两融余额继续下降，至约1.3万亿水平，主动降杠杆的步伐没有停下，投资者依然看淡后市。

今日领涨的军工航天板块有逾80只个股涨停，其中中航动力(600893.SS)、中国船舶(600150.SS)等个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,948.16点,涨3.11%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,850.4点，涨6.35%,，成交1,515,725手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.74亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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