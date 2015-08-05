沪综指震荡收跌1.6% 短线反弹后引发获利及套牢盘双重卖压

路透北京8月5日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌1.6%。分析师指出，前日大盘出现大幅反弹后，今日引发获利及套牢盘双重卖压，投资者情绪仍偏谨慎，且量能无法有效放大对大盘走势形成明显制约，预计后市仍以震荡整理走势为主。

沪综指.SSEC收报3,694.57点，跌61.97点或1.65%，上证A股今日成交4,832亿元人民币，上日为4,632.5亿元。

“短期市场还是明显缺乏上涨驱动力，超跌反弹一下，市场资金跟进量也不多。”国都证券策略分析师肖世俊称，目前经济基本面偏弱，宽松政策预期空间有限，杠杆资金仍在清理消化过程中、市场整体估值水平仍处在高位，大盘指数上行空间也非常有限。

他并称，目前两市A股成交量已连续三日缩量至9,000亿元附近，或表明当前市场观望情绪仍较浓重。而在国家政策与资金双底支撑下，预计沪综指3,500点附近有望成为下半年反复震荡的强力支撑底部。