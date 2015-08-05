沪综指震荡收跌1.6% 短线反弹后引发获利及套牢盘双重卖压

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月5日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌1.6%。分析师指出，前日大盘出现大幅反弹后，今日引发获利及套牢盘双重卖压，投资者情绪仍偏谨慎，且量能无法有效放大对大盘走势形成明显制约，预计后市仍以震荡整理走势为主。
沪综指.SSEC收报3,694.57点，跌61.97点或1.65%，上证A股今日成交4,832亿元人民币，上日为4,632.5亿元。
“短期市场还是明显缺乏上涨驱动力，超跌反弹一下，市场资金跟进量也不多。”国都证券策略分析师肖世俊称，目前经济基本面偏弱，宽松政策预期空间有限，杠杆资金仍在清理消化过程中、市场整体估值水平仍处在高位，大盘指数上行空间也非常有限。
他并称，目前两市A股成交量已连续三日缩量至9,000亿元附近，或表明当前市场观望情绪仍较浓重。而在国家政策与资金双底支撑下，预计沪综指3,500点附近有望成为下半年反复震荡的强力支撑底部。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.23%，交通银行(601328.SS)收跌2.29%。
沪深300指数.CSI300收报3,866.90点,跌2.06%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,762.2点，跌1.96%,成交1,456,961手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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