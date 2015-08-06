沪综指震荡收跌 量能大幅萎缩市场观望情绪浓厚

路透北京8月6日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘受再融资发审会重开影响低开后反复震荡，成交额明显萎缩，虽然新能源汽车相关板块走势活跃，但总体看市场观望情绪极其浓厚，资金入市谨慎，预计在量能有效放大之前，大盘将继续维持震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,661.539点，跌33.034点或0.89%。上证A股今日成交3,571亿元人民币，创近五个月新低，前成交额低位为3月11日的3,268亿，上日为4,832亿元。

“又有新的主题活跃起来，至少说明市场情绪在缓慢恢复。”招商证券策略研究王稹说。

今日新能源汽车板块表现突出，其中天齐锂业(002466.SZ)等多只个股收报涨停。他并认为，从整体看，大盘来回震荡之后市场赚钱效应大幅减弱，观望情绪浓厚，因此缩量明显，而个股走势分化则是另一个明显的特点。

而有关证监会周五开再融资发审会的消息对情绪面构成压力。据媒体报导，有业内人士称，重启再融资，要解决的是“历史遗留问题”，具体来说“是要重点解决已经上过初审会的再融资项目”，范围并不会太广泛，或许就是针对某几家公司。

“（这则消息）对心理层面的影响大于实质层面，因此观望情绪比较重。”东北证券分析师沈正阳说。

两融余额也持续在底部徘徊。沪深交易所数据显示，周三两融余额略减4亿元，至约1.31万亿，主动降杠杆的步伐没有停止。

今日券商、央企改革和互联网等板块跌幅居前，光大证券(601788.SS)收跌4.63%，中粮屯河(600737.SS)收跌7.54%。

沪深300指数.CSI300收报3,831.85点，跌0.91%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,758.6点，跌0.50%，成交1,870,655手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.48亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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