沪综指震荡收跌 量能大幅萎缩市场观望情绪浓厚

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月6日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘受再融资发审会重开影响低开后反复震荡，成交额明显萎缩，虽然新能源汽车相关板块走势活跃，但总体看市场观望情绪极其浓厚，资金入市谨慎，预计在量能有效放大之前，大盘将继续维持震荡整理。
沪综指.SSEC收报3,661.539点，跌33.034点或0.89%。上证A股今日成交3,571亿元人民币，创近五个月新低，前成交额低位为3月11日的3,268亿，上日为4,832亿元。
“又有新的主题活跃起来，至少说明市场情绪在缓慢恢复。”招商证券策略研究王稹说。
今日新能源汽车板块表现突出，其中天齐锂业(002466.SZ)等多只个股收报涨停。他并认为，从整体看，大盘来回震荡之后市场赚钱效应大幅减弱，观望情绪浓厚，因此缩量明显，而个股走势分化则是另一个明显的特点。
而有关证监会周五开再融资发审会的消息对情绪面构成压力。据媒体报导，有业内人士称，重启再融资，要解决的是“历史遗留问题”，具体来说“是要重点解决已经上过初审会的再融资项目”，范围并不会太广泛，或许就是针对某几家公司。
“（这则消息）对心理层面的影响大于实质层面，因此观望情绪比较重。”东北证券分析师沈正阳说。
两融余额也持续在底部徘徊。沪深交易所数据显示，周三两融余额略减4亿元，至约1.31万亿，主动降杠杆的步伐没有停止。
今日券商、央企改革和互联网等板块跌幅居前，光大证券(601788.SS)收跌4.63%，中粮屯河(600737.SS)收跌7.54%。
沪深300指数.CSI300收报3,831.85点，跌0.91%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,758.6点，跌0.50%，成交1,870,655手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.48亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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