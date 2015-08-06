新三板挂牌公司并购重组并非“借壳” 挂牌不存在排队现象

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月6日 - 中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）有关负责人周四表示，新三板挂牌公司的并购重组行为并非“借壳”。对于可能涉及“借壳”的行为，股转公司在审查中保持与挂牌准入环节的一致性，避免出现监管套利。同时，挂牌不存在排队现象。
刊登在其微博的新闻稿指出，所谓“借壳”本质上是特殊的并购重组行为。部分市场主体对此存在误解。针对可能涉及“借壳”的并购重组行为，全国股转公司在审查中将保持与挂牌准入环节的一致性，避免出现监管套利；相关规则正在研究制定过程中，将择机发布。
截至7月31日，新三板市场共有68家公司发生收购事项，159家公司涉及重大资产重组事项，其中绝大部分属于挂牌公司的产业整合行为，未出现收购(即控制权变更)与重组（即主营业务变更）行为的交叉，仅是单纯的公司控制权变动或资产结构调整。
少数挂牌企业出现的收购与重组行为交叉的情形中，重组对手方与收购方无关联关系，或者置入资产体量很小，因此都不涉及所谓的“借壳”操作。全国股转公司支持企业通过并购重组进行正常的行业、业务整合。
截至目前,新三板市场仅有2家公司在控制权发生变动的同时或控制权变动后，购买置入了来自于收购方及其关联方的大额资产。对于这两家公司的收购和重组行为，全国股转公司依据企业挂牌准入标准进行了审查。
对于市场担心的企业申报出现排队的问题，负责人表示，目前大部分项目均能在申报后2个月内完成审核工作。下一步，全国股转公司将进一步提高主办券商执业质量，加强事中事后监管，加大信息披露监管力度，为进一步提高挂牌审查工作效率创造条件。
由于全国股份转让系统挂牌程序便捷高效，所以企业挂牌没有障碍，也不存在排队现象。截至7月底，4月30日之前报送的企业已被全部审查完毕，5、6月份申报企业也将于8月份内全部完成审查。
截至2015年7月31日，全国股份转让系统挂牌公司数量已达到3,052家，其中2015年度新增挂牌公司1,488家（另有276家已出具同意挂牌的函正办理挂牌手续）。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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