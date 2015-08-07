沪综指反弹收升2.3% 存量资金增仓个股普涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 中国股市沪综指周五反弹收升2.3%。分析师指出，今日大盘小幅高开震荡上行，蓝筹和中小成长股共涨，但成交额水平未见明显放大，总体看市场观望情绪仍较浓厚，资金入市谨慎，预计大盘继续维持横向波动走势。
沪综指.SSEC收报3,744.205点，涨82.666点或2.26%，本周累计上涨2.2%。上证A股今日成交4,448亿元人民币，上日为3,571亿元。
“今天甘肃电投000791.SS定增过会，利空来袭市场不跌反涨，说明基本跌到位了。”银河证券投资顾问吴俊说。
他并表示，今日市场表现均衡，蓝筹和中小创共涨，国家队护盘动作并不明显，应该是资金在逢低吸纳。
从消息面看，据上海证券报周五报导，目前近300只公募基金处于空仓状态，资金管理总规模超过1万亿元，其中包括中证金公司2,000亿元借道五只公募基金的巨无霸产品。而据彭博新闻报导，中国肩负救市任务的中证金正寻求再筹措2万亿元资金。
“缩量之后场内资金仓位不高，加上多日横盘没有继续下跌，所以今日上涨可以理解为存量资金捕捉交易性机会。”光大证券分析师赵扬说。
他并表示，货币政策可能进入观察期，可能不会仅仅因为通胀的涨跌而相应变化。
国家统计局将于周日公布物价数据，其中7月份CPI同比涨幅的路透调查中值为1.5%。
今日互联网相关概念板块涨幅居前，其中安硕信息(300380.SZ)、全通教育(300359.SZ)等个股收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,906.94点，涨1.96%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,862.0点，涨2.78%，成交1,938,272手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入8.74亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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