沪综指反弹收升2.3% 存量资金增仓个股普涨

路透北京8月7日 - 中国股市沪综指周五反弹收升2.3%。分析师指出，今日大盘小幅高开震荡上行，蓝筹和中小成长股共涨，但成交额水平未见明显放大，总体看市场观望情绪仍较浓厚，资金入市谨慎，预计大盘继续维持横向波动走势。

沪综指.SSEC收报3,744.205点，涨82.666点或2.26%，本周累计上涨2.2%。上证A股今日成交4,448亿元人民币，上日为3,571亿元。

“今天甘肃电投000791.SS定增过会，利空来袭市场不跌反涨，说明基本跌到位了。”银河证券投资顾问吴俊说。

他并表示，今日市场表现均衡，蓝筹和中小创共涨，国家队护盘动作并不明显，应该是资金在逢低吸纳。

从消息面看，据上海证券报周五报导，目前近300只公募基金处于空仓状态，资金管理总规模超过1万亿元，其中包括中证金公司2,000亿元借道五只公募基金的巨无霸产品。而据彭博新闻报导，中国肩负救市任务的中证金正寻求再筹措2万亿元资金。

“缩量之后场内资金仓位不高，加上多日横盘没有继续下跌，所以今日上涨可以理解为存量资金捕捉交易性机会。”光大证券分析师赵扬说。

他并表示，货币政策可能进入观察期，可能不会仅仅因为通胀的涨跌而相应变化。

国家统计局将于周日公布物价数据，其中7月份CPI同比涨幅的路透调查中值为1.5%。

今日互联网相关概念板块涨幅居前，其中安硕信息(300380.SZ)、全通教育(300359.SZ)等个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,906.94点，涨1.96%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,862.0点，涨2.78%，成交1,938,272手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入8.74亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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