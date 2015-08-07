中国证监会将对通过互联网开展股权融资的机构进行专项检查

路透北京8月7日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，近期将对通过互联网开展股权融资的机构进行专项检查，以了解股权融资平台的实际运行情况，摸清股权融资平台的底数，排查潜在的风险隐患。

他在新闻例会上表示，本次检查的重点内容包括是否公开宣传，是否向不特定对象发行证券，股东人数是否累计超过200人，是否以股权众筹名义募集私募股权投资基金。

在央行等10部委此前联合发布的互联网金融指导意见中，股权众筹融资归口于证监会管理。邓舸指出，股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动。目前一些市场机构开展的冠以“股权众筹”名义的活动，是通过互联网形式进行的非公开股权融资或私募股权投资基金募集行为。

他表示，各地证监局将会同省级金融、工商等部门，制定检查方案，确定专项检查对象。9月15日前，各证监局要将专项检查总结报告报送证监会私募部等部门。

邓舸并提到，目前一些地方正在制定或已经发布开展互联网股权众筹试点的相关政策性文件，其中界定的股权众筹与指导意见的定义不一致。证监会已向各级政府下发工作函，请各级政府按指导意见要求，严禁任何机构和个人以股权众筹名义从事非法发行股票的活动。

他指出，在检查中发现股权融资平台或融资者涉嫌非法发行股票或者非法经营证券业务的，及时提请省级政府做好案件查处和处置善后工作。发现涉嫌犯罪的，应及时移送公安机关，并依法追究刑事责任。

中国证监会7月下旬曾表示，证监会正制定股权众筹融资试点的监管规则，将适时向社会公开征求意见。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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