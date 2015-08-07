中国证监会要求券商审慎控制两融业务规模 遏制非法证券活动

路透上海8月7日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会近期组织了部分券商和基金公司进行座谈，证监会要求各券商审慎控制融资融券业务规模，加快推进信息系统外部接入管理，切实遏制非法证券活动等。

据邓舸介绍，证监会主席助理张育军在座谈会上指出，券商的两融业务规模要与自身资本实力、流动性状况和风险管理能力相匹配。

“（张育军）强调要牢固树立大局意识，专业理性分析当前市场形势，继续把稳定市场、稳定人心作为当前首要工作。”他说。

张育军还指出，未来券商要加强结构性偏股型资管产品的管理，降低杠杆风险，不得为场外配资和伞型信托提供资金和便利，不得开展资金池业务；还要加强程序化管理和客户管理，严禁利用程序化交易恶意做空。

对于基金公司，张育军表示，要继续认真做好赎回应对和流动性风险防范工作，抓好专户业务杠杆和配资风险的防控，抓好分级基金和创业板投资的风险防控工作。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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