中国证监会要求券商审慎控制两融业务规模 遏制非法证券活动

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月7日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会近期组织了部分券商和基金公司进行座谈，证监会要求各券商审慎控制融资融券业务规模，加快推进信息系统外部接入管理，切实遏制非法证券活动等。
据邓舸介绍，证监会主席助理张育军在座谈会上指出，券商的两融业务规模要与自身资本实力、流动性状况和风险管理能力相匹配。
“（张育军）强调要牢固树立大局意识，专业理性分析当前市场形势，继续把稳定市场、稳定人心作为当前首要工作。”他说。
张育军还指出，未来券商要加强结构性偏股型资管产品的管理，降低杠杆风险，不得为场外配资和伞型信托提供资金和便利，不得开展资金池业务；还要加强程序化管理和客户管理，严禁利用程序化交易恶意做空。
对于基金公司，张育军表示，要继续认真做好赎回应对和流动性风险防范工作，抓好专户业务杠杆和配资风险的防控，抓好分级基金和创业板投资的风险防控工作。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。