中国证监会将依法查处期货公司参与配资业务或为配资提供便利

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，正督促证券期货经营机构加强信息系统外部接入管理，并有序推进相关工作。一旦发现期货公司违反现行法律法规，从事配资业务、以各种形式参与配资业务或为配资活动提供便利，证监会将依法查处。
他在例行新闻发布会上称，2011年7月，证监会下发了《关于防范期货配资业务风险的通知》，要求各期货公司严把开户关，不得从事配资业务、以各种形式参与配资业务或为配资活动提供便利。
近期，证监会在清理整顿违法从事证券业务活动期间，也关注到部分机构和个人借助信息系统开立虚拟期货账户、代理客户买卖期货，这些行为违反了现行期货市场有关开户管理、账户实名制、期货经纪业务等方面的法律法规。
针对近日沪深交易所修改融资融券交易实施细则。邓舸指出，融资融券交易规则的修改，是为了进一步加强融资融券业务的风险管理，维护市场交易秩序，完善融券业务交易规则，防止部分投资者利用融券业务变相进行日内回转交易，加大股票价格异常波动。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。