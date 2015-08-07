中国证监会将依法查处期货公司参与配资业务或为配资提供便利

路透北京8月7日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，正督促证券期货经营机构加强信息系统外部接入管理，并有序推进相关工作。一旦发现期货公司违反现行法律法规，从事配资业务、以各种形式参与配资业务或为配资活动提供便利，证监会将依法查处。

他在例行新闻发布会上称，2011年7月，证监会下发了《关于防范期货配资业务风险的通知》，要求各期货公司严把开户关，不得从事配资业务、以各种形式参与配资业务或为配资活动提供便利。

近期，证监会在清理整顿违法从事证券业务活动期间，也关注到部分机构和个人借助信息系统开立虚拟期货账户、代理客户买卖期货，这些行为违反了现行期货市场有关开户管理、账户实名制、期货经纪业务等方面的法律法规。

针对近日沪深交易所修改融资融券交易实施细则。邓舸指出，融资融券交易规则的修改，是为了进一步加强融资融券业务的风险管理，维护市场交易秩序，完善融券业务交易规则，防止部分投资者利用融券业务变相进行日内回转交易，加大股票价格异常波动。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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