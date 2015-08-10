沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅 央企改革板块领涨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月10日 - 中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，受中远、中海可能重组的利好提振，今日央企改革板块领涨带动大盘大涨，同时互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。在沪综指突破30日均线后，4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。
沪综指.SSEC收报3,928.415点，涨184.21点或4.92%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。上证A股今日成交6,516.1亿元人民币，上日为4,448亿元。
“市场有了兴奋点和热点，资金开始试探回流，停牌的几只航运股票前期走得又比较强。”新时代证券研究总监孙卫党称。
上周五收盘后中远系和中海系旗下中国远洋(601919.SS)、中海集运(601866.SS)等多只个股停牌，此前有关中远、中海成立“改革领导小组”的报导令市场预期两大航运央企重组，同时引爆今日央企改革板块。
孙卫党认为，该板块热点能否持续的关键还是要看央企重组的逻辑是否清晰，首先要看顶层设计的具体方案，在这一前提明确之前，这一板块更多的还是题材炒作。
长城证券分析师汪毅认为，上周持续缩量且市场情绪谨慎观望，说明底部基本夯实。上周五收涨已经释放资金入场的信号，今日行情是这一走势的延续。
他并认为，上周后半段新能源汽车、锂电池等题材板块轮番领涨，虽然持续时间不长，但在“地量”出现的情况下还有热点出现说明有资金愿意入场。
经济数据方面，中国海关周六公布的贸易数据表明今年第三季度出口压力仍然较大。国家统计局的数据则显示，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，高于市场预期，但分析人士多认为，但尚不足以制约目前宽松的货币政策。
今天船舶、航空和央企改革板块涨幅居前，中国船舶(600150.SS)、中国卫星(600118.SS)等多只个股涨停。
沪深300指数.CSI300收报4,084.36点，涨4.54%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,038.6点，涨4.66%，成交1,755,566手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.42亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。