沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅 央企改革板块领涨

路透北京8月10日 - 中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，受中远、中海可能重组的利好提振，今日央企改革板块领涨带动大盘大涨，同时互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。在沪综指突破30日均线后，4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。

沪综指.SSEC收报3,928.415点，涨184.21点或4.92%，此前最大单日涨幅为7月9日的5.76%。上证A股今日成交6,516.1亿元人民币，上日为4,448亿元。

“市场有了兴奋点和热点，资金开始试探回流，停牌的几只航运股票前期走得又比较强。”新时代证券研究总监孙卫党称。

上周五收盘后中远系和中海系旗下中国远洋(601919.SS)、中海集运(601866.SS)等多只个股停牌，此前有关中远、中海成立“改革领导小组”的报导令市场预期两大航运央企重组，同时引爆今日央企改革板块。

孙卫党认为，该板块热点能否持续的关键还是要看央企重组的逻辑是否清晰，首先要看顶层设计的具体方案，在这一前提明确之前，这一板块更多的还是题材炒作。

长城证券分析师汪毅认为，上周持续缩量且市场情绪谨慎观望，说明底部基本夯实。上周五收涨已经释放资金入场的信号，今日行情是这一走势的延续。

他并认为，上周后半段新能源汽车、锂电池等题材板块轮番领涨，虽然持续时间不长，但在“地量”出现的情况下还有热点出现说明有资金愿意入场。

经济数据方面，中国海关周六公布的贸易数据表明今年第三季度出口压力仍然较大。国家统计局的数据则显示，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，高于市场预期，但分析人士多认为，但尚不足以制约目前宽松的货币政策。

今天船舶、航空和央企改革板块涨幅居前，中国船舶(600150.SS)、中国卫星(600118.SS)等多只个股涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,084.36点，涨4.54%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,038.6点，涨4.66%，成交1,755,566手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.42亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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