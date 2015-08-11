沪综指震荡近收平 人民币中间价大幅贬值拖累大盘反弹

路透北京8月11日 - 中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，受中国央行公布7月金融数据特别是大幅下调人民币对美元汇率中间价等因素影响，今日股指围绕前收盘点位出现较大幅度拉锯震荡，盘中板块轮动加快，多空转换频繁。预计短线大盘呈箱体震荡，阻力位仍上看半年线（4,075）附近。

沪综指.SSEC收报3,927.908点，跌0.51点或0.01%。上证A股今日成交7,113亿元人民币，上日为6,516亿元。

银河证券投资顾问吴俊认为，今日市场面临两大利空：一是央行一次性将人民币兑美元汇率贬值近2%；二是再融资初审会可能重开。前者或导致外资流出预期增加，后者会加大市场供应。

中国央行今日上午在股市开盘前宣布将人民币兑美元汇率中间价一次性贬值近2%，并继续推行中间价的市场化形成机制。受此影响人民币兑美元即期周二早盘一度贬值逾1200个点子。

另据国内媒体报导，上周五监管层借重启再融资发审会进行压力测试，同时结合近期市场稳定状况，或决定重启再融资初审会，最快时点在下周。

中国央行并公布7月份M2增速和社融数据，其中M2同比增13.3%，高于路透调查中值11.7%。

对此光大证券分析师赵扬认为，M2增速回升主要受货币乘数不断上升所致，说明基础货币投放后的传导机制比较通畅，能够进入实体经济。在降杠杆基本完成的当下，这一消息对股市来说算是小利好。

他并认为，从板块轮动较快可以看出，当前存量资金短线博弈迹象明显，且半年线构成大盘短线阻力位，在没有长线投资主题的当下，投资者应较为谨慎。

从板块看，受阿里巴巴与苏宁云商(002024.SZ)战略互投的利好提振，今日跨境电商、O2O模式等板块涨幅居前，其中苏宁云商、小商品城(600415.SS)等收报涨停，而航空股则跌幅居前，因人民币贬值将令其产生汇兑损失。

沪深300指数.CSI300收报4,066.67点，跌0.43%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,004.6点，跌1.42%，成交1,747,915手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入7.81亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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