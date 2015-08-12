沪综指震荡收跌1.1% 人民币中间价再度大跌继续拖累大盘

路透北京8月12日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌1.1%。分析师指出，受今日人民币兑美元中间价再度大幅贬值影响，大盘大幅低开，随后回升并再度围绕前收盘点位进行拉锯，盘中热点继续频繁转换，但个股抛压明显上升。预计短线大盘仍呈震荡走势，并寻求方向性突破。

沪综指.SSEC收报3,886.320点，跌41.588点或-1.06%。上证A股今日成交5,961亿元人民币，上日为7,113亿元。

人民币兑美元中间价今日报6.3306元，较上日中间价跌1.6%，刷新逾三年低点。人民币即期今日开盘报6.4300元，较昨日收盘跌1.66%，刷新四年低点，午盘一直在6.44元附近交投。

万联证券分析师沈赟认为，中国经济下半年企稳并在明年出现转机的机率较大，只要增长能稳住，贬值就不会是趋势性。

受人民币连两天贬值影响，今日盘中黄金板块涨幅居前，西部黄金(601069.SS)涨停。而汇兑收益可能受损的航空公司板块继续下跌，其中东方航空(600115.SS)收跌5.88%。

招商证券策略研究王稹认为，人民币中间价贬值是否导致资本大量外流目前还无法判断，需要进一步观察。但从股市表现看，板块热点还是非常活跃的，“唯一不足的是轮动过快，投资者要赚到钱并不容易。"

沈赟认为，目前力压沪综指的三大阻力分别是4,000点、半年线和7月27日大跌形成的大阴线，短线先看沪指能否突破4,000点，待人民币汇率贬值的扰动因素过去后再选择方向。

今日盘中央企改革板块表现突出，瑞泰科技(002066.SZ)等个股收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,016.13点，跌1.24%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,974.2点，跌1.02%，成交1,958,947手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出0.71亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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