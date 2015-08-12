沪综指震荡收跌1.1% 人民币中间价再度大跌继续拖累大盘

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月12日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌1.1%。分析师指出，受今日人民币兑美元中间价再度大幅贬值影响，大盘大幅低开，随后回升并再度围绕前收盘点位进行拉锯，盘中热点继续频繁转换，但个股抛压明显上升。预计短线大盘仍呈震荡走势，并寻求方向性突破。
沪综指.SSEC收报3,886.320点，跌41.588点或-1.06%。上证A股今日成交5,961亿元人民币，上日为7,113亿元。
人民币兑美元中间价今日报6.3306元，较上日中间价跌1.6%，刷新逾三年低点。人民币即期今日开盘报6.4300元，较昨日收盘跌1.66%，刷新四年低点，午盘一直在6.44元附近交投。
万联证券分析师沈赟认为，中国经济下半年企稳并在明年出现转机的机率较大，只要增长能稳住，贬值就不会是趋势性。
受人民币连两天贬值影响，今日盘中黄金板块涨幅居前，西部黄金(601069.SS)涨停。而汇兑收益可能受损的航空公司板块继续下跌，其中东方航空(600115.SS)收跌5.88%。
招商证券策略研究王稹认为，人民币中间价贬值是否导致资本大量外流目前还无法判断，需要进一步观察。但从股市表现看，板块热点还是非常活跃的，“唯一不足的是轮动过快，投资者要赚到钱并不容易。"
沈赟认为，目前力压沪综指的三大阻力分别是4,000点、半年线和7月27日大跌形成的大阴线，短线先看沪指能否突破4,000点，待人民币汇率贬值的扰动因素过去后再选择方向。
今日盘中央企改革板块表现突出，瑞泰科技(002066.SZ)等个股收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报4,016.13点，跌1.24%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报3,974.2点，跌1.02%，成交1,958,947手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出0.71亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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