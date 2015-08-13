沪综指震荡收涨1.8% 人民币贬值负面影响开始消退

路透北京8月13日 - 中国股市沪综指周四震荡收涨1.8%。分析师指出，受人民币兑美元中间价连三日大幅贬值影响，大盘盘中再现震荡，而随着人民币汇率逐步企稳，股指盘中现V形反转，尾盘大幅拉升翻红上涨。惟盘中热点继续频繁转换，前期涨幅较大个股续见抛压，预计短线大盘仍有望震荡上行，下一压力位在4,000点。

沪综指.SSEC收报3,954.556点，涨68.236点或1.76%。上证A股今日成交5,778亿元人民币，上日为5,961亿元。

东北证券分析师沈正阳认为，当前市场热点轮动过快，人民币连续贬值令投资者短期看空市场，整体观望情绪浓厚。

人民币兑美元即期小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价重挫1.1%至6.4010元、连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。但即期汇率盘中触底急升，最新报6.4066元。

而齐鲁证券分析师罗文波认为，人民币连续贬值对市场的影响主要在心理层面，实质扰动不大。

“指数不太好的时候，做个股比较困难，因为赚钱效果和可持续性变得比较弱。”他指出。

期指方面，虽然昨日沪深300指数收跌1.21%，但IF1508前20主力席位大幅逆势增仓3,067手，对此银河期货分析师麻程表示，不认为这是多头普遍看好后市的表现，因为当前市场的两大利好来自国家救市和稳增长政策的持续，但期指已经部分兑现了这些利好，加之7月经济数据低迷、人民币大幅贬值扰动市场，短线期指应该维持震荡整理格局。

今日公共交通、上海自贸和电力等板块涨幅居前，其中锦江投资(600650.SS)、豫园商城(600655.SS)和梅雁吉祥(600868.SS)等个股涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,075.46点，涨1.48%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,013.4点，涨0.91%，成交1,713,376手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.00亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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