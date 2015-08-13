沪综指震荡收涨1.8% 人民币贬值负面影响开始消退

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月13日 - 中国股市沪综指周四震荡收涨1.8%。分析师指出，受人民币兑美元中间价连三日大幅贬值影响，大盘盘中再现震荡，而随着人民币汇率逐步企稳，股指盘中现V形反转，尾盘大幅拉升翻红上涨。惟盘中热点继续频繁转换，前期涨幅较大个股续见抛压，预计短线大盘仍有望震荡上行，下一压力位在4,000点。
沪综指.SSEC收报3,954.556点，涨68.236点或1.76%。上证A股今日成交5,778亿元人民币，上日为5,961亿元。
东北证券分析师沈正阳认为，当前市场热点轮动过快，人民币连续贬值令投资者短期看空市场，整体观望情绪浓厚。
人民币兑美元即期小幅低开后扩大跌幅，因今日中间价重挫1.1%至6.4010元、连续第三日大幅贬值并刷新四年低位。但即期汇率盘中触底急升，最新报6.4066元。
而齐鲁证券分析师罗文波认为，人民币连续贬值对市场的影响主要在心理层面，实质扰动不大。
“指数不太好的时候，做个股比较困难，因为赚钱效果和可持续性变得比较弱。”他指出。
期指方面，虽然昨日沪深300指数收跌1.21%，但IF1508前20主力席位大幅逆势增仓3,067手，对此银河期货分析师麻程表示，不认为这是多头普遍看好后市的表现，因为当前市场的两大利好来自国家救市和稳增长政策的持续，但期指已经部分兑现了这些利好，加之7月经济数据低迷、人民币大幅贬值扰动市场，短线期指应该维持震荡整理格局。
今日公共交通、上海自贸和电力等板块涨幅居前，其中锦江投资(600650.SS)、豫园商城(600655.SS)和梅雁吉祥(600868.SS)等个股涨停。
沪深300指数.CSI300收报4,075.46点，涨1.48%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,013.4点，涨0.91%，成交1,713,376手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入3.00亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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