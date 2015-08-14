沪综指小幅收升 房地产板块领涨大盘

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，房地产板块领涨。分析师指出，目前市场情绪仍较谨慎，股指反弹触及4,000点后卖压一度加大，整体则仍处震荡上行中，短线有待继续蓄势突破。
他们并表示，本周宏观数据和汇率贬值并未对市场产生较大冲击，预示市场关注焦点仍在改革预期和政策层面，国企改革等热点亦对大盘形成支撑，料后市政策层面仍将影响股指走向。
沪综指.SSEC收报3,965.33点，涨10.78点或0.27%。本周累计上涨5.91%；上证A股今日成交6,466亿元人民币，上日为5,778亿元。
“我觉得现在市场还处在震荡的后期，在找方向。”信达证券策略分析师谷永涛表示。
他并表示，近期房地产行业的销售数据优于市场预期，可能将提振房地产板块出现一波反弹行情。同时上市公司中报密集披露期渐进，部分中小盘股的业绩难以达到投资者预期，可能压制中小盘股的反弹行情。
继本周初让人民币中间价贬值后，周五中国央行将人民币中间价设在高于昨日水平。此举推动人民币兑美元即期企稳。中国央行周四称，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。
今日房地产板块涨幅居前，其中华远地产(600743.SS)、美好集团(000667.SZ)等个股涨停报收。中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨2.50%，创业板指数则收跌0.38%。
沪深300指数.CSI300收报4,073.54点，跌0.05%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,001.8点，涨0.06%，成交1,792,761手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。