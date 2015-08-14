沪综指小幅收升 房地产板块领涨大盘

路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，房地产板块领涨。分析师指出，目前市场情绪仍较谨慎，股指反弹触及4,000点后卖压一度加大，整体则仍处震荡上行中，短线有待继续蓄势突破。

他们并表示，本周宏观数据和汇率贬值并未对市场产生较大冲击，预示市场关注焦点仍在改革预期和政策层面，国企改革等热点亦对大盘形成支撑，料后市政策层面仍将影响股指走向。

沪综指.SSEC收报3,965.33点，涨10.78点或0.27%。本周累计上涨5.91%；上证A股今日成交6,466亿元人民币，上日为5,778亿元。

“我觉得现在市场还处在震荡的后期，在找方向。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他并表示，近期房地产行业的销售数据优于市场预期，可能将提振房地产板块出现一波反弹行情。同时上市公司中报密集披露期渐进，部分中小盘股的业绩难以达到投资者预期，可能压制中小盘股的反弹行情。

继本周初让人民币中间价贬值后，周五中国央行将人民币中间价设在高于昨日水平。此举推动人民币兑美元即期企稳。中国央行周四称，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

今日房地产板块涨幅居前，其中华远地产(600743.SS)、美好集团(000667.SZ)等个股涨停报收。中证内地地产主题指数.CSICMREI收涨2.50%，创业板指数则收跌0.38%。

沪深300指数.CSI300收报4,073.54点，跌0.05%；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5尾盘报4,001.8点，涨0.06%，成交1,792,761手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入0.7亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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