中国证监会称应更注重股市自我调节作用 中证金稳定市场功能不变

路透上海8月14日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在例会上表示，随着国内股市由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动，应更加注重市场自我调节的作用，通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。

他说，今后中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的功能不变。当市场剧烈异常波动时，可能引发系统性风险时，仍将以多种形式发挥维稳作用。

他还表示，今日中证金依照证券交易所相关规则通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。这种做法有利于中证金发挥稳定市场的作用， 也有利于更好恢复市场功能，发挥市场机制的作用，为股市长期稳定健康发展发挥作用。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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