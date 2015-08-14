中国证监会称应更注重股市自我调节作用 中证金稳定市场功能不变

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月14日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五在例会上表示，随着国内股市由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动，应更加注重市场自我调节的作用，通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。
他说，今后中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的功能不变。当市场剧烈异常波动时，可能引发系统性风险时，仍将以多种形式发挥维稳作用。
他还表示，今日中证金依照证券交易所相关规则通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。这种做法有利于中证金发挥稳定市场的作用， 也有利于更好恢复市场功能，发挥市场机制的作用，为股市长期稳定健康发展发挥作用。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。