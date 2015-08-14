中证金公司周五向中央汇金协议转让部分上市公司股票（更新版）

(新增分析师观点)

路透上海8月14日 - 中国证监会周五表示，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。此举有利于稳定市场，也有利于更好恢复市场功能，发挥市场机制的作用。

证监会新闻发言人邓舸在例会上说，今后若干年中证金公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。前期中证金入市购买股票，对于维护股市稳定、防范系统性风险发挥了积极作用。

他还表示，股市涨跌自有规律，一般情况下政府不干预。但在股市发生剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，必须及时果断采取多种措施稳定股市。随着市场由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动，应更加注重发挥市场自我调节的作用，通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。

汇金公司网站周五亦披露，当日自证金公司受让了部分上市公司股票。汇金公司将秉承长期投资的理念，努力实现受让资产的保值增值。

有业内人士分析称，中央汇金属于金融业的国家队，其策略是长期持有，资金来源为旗下各大型上市商业银行每股的股息，有资金实力来接盘。而且就中央汇金公司的定位来分析，中证金转让给中央汇金的部分股票，应该主要是金融类股票，例如银行股和券商股。

“我想主要还是让投资者安心吧，之前总有人担心证金公司会抛售股票。”银河证券分析师任承德说，中证金分散一部分股票给中央汇金，也可以让它在部分上市公司中的持股比例不致于过高。

私募基金少数派投资执行董事总经理周良则指出，中证金公司出资买入股票，大部分资金来自于券商集资和商业银行借贷，这是有资金成本的。现在部分股票转由中央汇金接手，有助于中证金降低其运作成本。

据中央汇金投资公司网站，其是根据国务院授权，代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务的国有独资公司。目前控参股机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行、银河金融控股、申银万国证券、中金公司、中投证券等。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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