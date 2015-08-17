汇金接盘为证金公司再度出手腾空间 但市场需自主调节--媒体

路透上海8月17日 - 中国证监会上周五公告中国证券金融股份公司通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票之后，周一中国两大证券媒体齐发评论认为，此举明确了三层用意，包括防止波动，优化证金公司资产负债结构为证金再度出手腾空间以及汇金公司自主进行价值管理等。

中国证券报和上海证券报均提及，中证金公司通过协议转让方式向中央汇金公司转让部分股票，同时保留稳定市场职能，事实上明确了三层用意：一是通过场外渠道协议转让股票，避免直接卖出给二级市场带来抛压，防止股指及投资情绪再度出现不必要的波动；二是优化中证金公司的资产负债结构，腾出空间，再遇市场突发情况时能够及时出手；三是中央汇金公司将长期持有中证金公司协议转让的股票，在持股总量保持均衡的情况下，自主进行价值管理和结构调整。

上证报认为，需要明确的是，应急政策是短期的，市场逐步回归常态之后，政策性资金的长期滞留可能扭曲市场机制，不利于市场功能的有效恢复，可能遏制市场自我调节能力的实现，产生道德风险，甚至还可能给社会带来“政策托底”的误导，助长投资者对应急维稳措施的依赖。

上周五，证监会公告认为，中证金有限公司入市购买股票，对于维护股市稳定、防范系统性风险发挥了积极作用。随着市场由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动，应更加注重发挥市场自我调节的作用，通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制。

公告同时明确，今后若干年，中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。(完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。