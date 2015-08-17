沪综指先抑后扬小幅收升 央企改革板块继续引领市场

路透北京8月17日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，受证金公司一般不入市操作的表态影响，今日大盘低开震荡，后在煤炭钢铁等国企改革、证金概念板块带领下翻红回升，但接近4,000点附近仍显动能不足。预计短线大盘将继续整理消化结构性估值压力，之后再度震荡上行。

沪综指.SSEC收报3,993.67点，涨28.34点或0.71%。上证A股今日成交6,256亿元人民币，上日为6,466亿元。

“今天早盘应该是有点影响的。”新时代证券研究总监孙卫党在谈到证金公司定位时说到，而央企板块目前的赚钱效应在逻辑上并不清晰，存在过度炒作的嫌疑。

中国证监会在上周五发出的公告中指出，今后若干年，中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的职能不变，但一般不入市操作，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

受证金公司中长期定位、职能明确的影响，今日证金持股板块表现活跃，其中梅雁吉祥(600868.SS)、冠城大通(600067.SS)收报涨停；地方国企板块中山东钢铁(600022.SS)等个股亦收报涨停。

相比主板，今日创业板指数相对弱势。对此中信建投分析师安尉认为，震荡市期间投资者风险偏好下降，创业板经过此次大跌估值仍然偏高，且中报公布之后前期大涨的创业板个股业绩可能无法跟上，这导致近期资金配置创业板的动力下降。

创业板个股中，安硕信息(300380.SZ)收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报4,077.87点，涨0.11%,；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报4,007.2点，跌0.06%，成交1,632,212手。130亿元额度的沪股通净卖出4.36亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。