投资中国股市只需跟随“国家队”顺势而为

路透香港8月18日（记者 Saikat Chatterjee） - 一些外国投资者发现了从中国股市获利的简单新方法：不需进行研究市场，只需跟随“国家队”顺势而为。

他们不通过获利和估值数据得出投资策略，而是追随“国家队”的脚步。

当“国家队”买入时，外国投资者们也迅速买入同样的股票，但只要有利润他们随时准备卖，持股时间往往是几小时或几天。

投资者们称，结果是“国家队”不经意间鼓励了短线交易，这加大了股市与获利趋势、国内经济数据和全球市场形势等基本面因素间的脱节。

“中国当局近期的一些政策举措很让人费解，并没有真正地提升外国投资者的信心，”管理35亿美元资金的瑞典East Capital驻香港的合伙人Karine Hirn说道。

“这引发一些投资者密切追随当局的干预举措，而不是研究基本面并据此进行投资，我们认为投资应基于基本面。”

外国投资者们称，发现和跟随“国家队”很容易。“国家队”经常在股市下跌时买入指数权重股提振信心。

中石油(601857.SS)是“国家队”喜欢买入的标的之一，该公司流通股只占2.4%，但占沪综指.SSEC的权重超过6%，对指数影响很大。

上周指数创下近两个月最大单周涨幅时，包括中石油在内的前10大权重股上涨，而其他指数成分股大多下跌，暗示当局积极干预。

路透对上周的交易数据进行分析后发现，买入大多发生在交易时段的最后30分钟，成交量巨大，这暗示干预的目的是确保指数收高。

在最后几分钟挂出大量买盘导致做空的投资者不得不回补。

高盛策略师们称，“托市资金”买入了大盘蓝筹或防御性股票，比如银行、保险、食品和医疗保健等行业的公司。“国家队”买入小盘股的资金相对较少。

“我们跟踪中国大型券商每天干什么，不假思索地跟随他们，因为在流动性差的市场里这么做可能很有利可图，”欧洲一家银行的香港股票衍生品交易负责人说道。

市场里只剩下了“国家队”。高盛称，“国家队”向股市投入了8,000-9,000亿元，但成交量仍在下滑。

虽然一些投资者在追随“国家队”，但很多投资者则退出了市场。

上交所和深交所合计日成交量在两个月时间里下降一半还多，至不足7,000亿元。

在海外上市的中国企业估值正在下滑，这也反映出中国股市在日渐失灵。

追踪在内地和香港两地同时上市股票价格差异的恒生AH股溢价指数.HSCAHPI接近2009年3月以来的最高水平，这反映出两地市场的脱节在不断加大。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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