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中国财经 | 2015年 8月 19日 星期三 09:47 BJT

沪综指开盘大跌2.7% 昨日大盘暴跌后仍惯性下滑

路透上海8月19日 - 在周二暴跌逾6%之后，中国股市沪综指周三开盘继续惯性下滑，大跌2.7%，国企改革和军工等板块继续大跌，但民生银行(600016.SS)等部分银行股逆势反弹。

开盘时，沪综指.SSEC报3,646.803点，跌101.361点，或2.70%。沪深300期指主力8月合约CIFQ5开盘下跌0.28%后窄幅波动。

沪综指周二收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘，并显示在监管层宣布更加注重发挥市场自我调节的作用，减少干预频率后，A股市场本身仍十分脆弱。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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