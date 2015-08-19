沪综指早盘承接上日跌势收挫逾3% 前期热点板块全面退潮

路透北京8月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收挫逾3%。继昨日暴跌逾6%后，股指早盘低开，之后跌幅一度扩大至5%；盘面热点退潮效应开始扩散，前期反弹幅度较大的板块在国企改革股领跌下亦开始杀跌，致市场再现普跌局面，料后市大盘仍有调整空间。

沪综指.SSEC早盘收报3,631.40点，大跌116.76点，或3.12%；该指数开盘即跌2.7%，早盘最低触及3,558.38点，跌幅5.06%。上证A股今日早盘成交3,469亿元人民币，上日全天为7,214亿元。

“最近跌得狠的还是前期涨得比较快的、比较大的这些热点主题，一个快速退潮。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并指出，在中证金公司宣布不入市操作后，市场开始通过自身运行规律自我调节稳定，短期大盘仍将寻找考验真正的市场底部。

证监会新闻发言人邓舸上周五在例会上表示，今后中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的功能不变。当市场剧烈异常波动时，可能引发系统性风险时，仍将以多种形式发挥维稳作用。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,741.40点，跌2.2%,；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘收报3,620.4点，跌0.10%，成交304,043手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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