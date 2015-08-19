沪综指早盘承接上日跌势收挫逾3% 前期热点板块全面退潮

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收挫逾3%。继昨日暴跌逾6%后，股指早盘低开，之后跌幅一度扩大至5%；盘面热点退潮效应开始扩散，前期反弹幅度较大的板块在国企改革股领跌下亦开始杀跌，致市场再现普跌局面，料后市大盘仍有调整空间。
沪综指.SSEC早盘收报3,631.40点，大跌116.76点，或3.12%；该指数开盘即跌2.7%，早盘最低触及3,558.38点，跌幅5.06%。上证A股今日早盘成交3,469亿元人民币，上日全天为7,214亿元。
“最近跌得狠的还是前期涨得比较快的、比较大的这些热点主题，一个快速退潮。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并指出，在中证金公司宣布不入市操作后，市场开始通过自身运行规律自我调节稳定，短期大盘仍将寻找考验真正的市场底部。
证监会新闻发言人邓舸上周五在例会上表示，今后中国证券金融股份有限公司不会退出，其稳定市场的功能不变。当市场剧烈异常波动时，可能引发系统性风险时，仍将以多种形式发挥维稳作用。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,741.40点，跌2.2%,；沪深300指数期货主力9月合约CIFU5早盘收报3,620.4点，跌0.10%，成交304,043手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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