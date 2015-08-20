沪综指缩量收挫3.4%至两周新低 尾盘跳水后市料继续寻底（更新版）

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路透北京8月20日 - 中国股市沪综指周四缩量收低3.4%至两周新低。分析师指出，目前市场赚钱效应逐步减弱，投资者操作难度加大，信心日趋涣散令短炒快进快出成主流思维；尾市大盘上涨无望的情况下，更多投资者选择套现观望，加大市场抛压再现大幅跳水。

今日市场整体炒作热度开始降温，此前大涨的证金概念股、国企改革股和军工概念股逐步转入下跌，市场再度进入板块无序轮动阶段，量能萎缩显示市场将展开新一轮震荡寻底的过程。

沪综指.SSEC收报3,664.291点，大跌129.818点或3.42%。上证A股今日成交5,006亿元人民币，上日为5,985亿元。

齐鲁证券分析师罗文波认为，当前市场主要缺信心不缺资金，因此这个时点即使降准对股市利好作用也有限；同时市场热点不突出，建议投资者降低仓位等待方向明确。

为弥补外汇占款持续下降带来的流动性偏紧，中国央行昨日对14家金融机构开展了1,100亿元的MLF(中期借贷便利)操作。[nL3S10U34B]本周公开市场则净投放1,500亿元，创逾半年来最大单周净投放规模。

山西证券分析师麻文宇则表示，大盘目前仍处于震荡之中，由于当前股市的主要问题在于风险偏好的下降，因此即使央行降准也不意味着增量资金就会跟随入市。

国元证券分析师王明利认为，前期市场大跌之后，需要较长时间寻找能唤起人气的新热点板块修复信心，在此期间市场难免波动，但不用太悲观。在缺乏大盘的支持下，个股利好的因素也将打折扣。

首创证券策略分析师邵帅称，明天是股指期货交割日，但主力合约的移仓基本已经完成，同时经过近两个交易日的走势，期指大部分的贴水已回补，所以期指对现货市场的影响应该不会太大。

“但由于今日尾盘基差仍有一定程度的扩大，因此明天早盘可能对现货市场走势略有影响，此后股指的走势可能就不会受到期指太多的冲击了。”他说。

国企改革板块中的国投新集(601918.SS)等多只个股收报跌停，证金概念股梅雁吉祥(600868.SS)亦收报跌停。

沪深300指数收报3,761.45点，跌3.21%；沪深300指数期货主力9月合约收报3,601.0点，跌2.33%，成交1,587,365手。130亿元额度的沪股通净卖出6.61亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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