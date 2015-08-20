沪综指缩量收挫3.4%至两周新低 尾盘跳水后市料继续寻底（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京8月20日 - 中国股市沪综指周四缩量收低3.4%至两周新低。分析师指出，目前市场赚钱效应逐步减弱，投资者操作难度加大，信心日趋涣散令短炒快进快出成主流思维；尾市大盘上涨无望的情况下，更多投资者选择套现观望，加大市场抛压再现大幅跳水。
今日市场整体炒作热度开始降温，此前大涨的证金概念股、国企改革股和军工概念股逐步转入下跌，市场再度进入板块无序轮动阶段，量能萎缩显示市场将展开新一轮震荡寻底的过程。
沪综指.SSEC收报3,664.291点，大跌129.818点或3.42%。上证A股今日成交5,006亿元人民币，上日为5,985亿元。
齐鲁证券分析师罗文波认为，当前市场主要缺信心不缺资金，因此这个时点即使降准对股市利好作用也有限；同时市场热点不突出，建议投资者降低仓位等待方向明确。
为弥补外汇占款持续下降带来的流动性偏紧，中国央行昨日对14家金融机构开展了1,100亿元的MLF(中期借贷便利)操作。[nL3S10U34B]本周公开市场则净投放1,500亿元，创逾半年来最大单周净投放规模。
山西证券分析师麻文宇则表示，大盘目前仍处于震荡之中，由于当前股市的主要问题在于风险偏好的下降，因此即使央行降准也不意味着增量资金就会跟随入市。
国元证券分析师王明利认为，前期市场大跌之后，需要较长时间寻找能唤起人气的新热点板块修复信心，在此期间市场难免波动，但不用太悲观。在缺乏大盘的支持下，个股利好的因素也将打折扣。
首创证券策略分析师邵帅称，明天是股指期货交割日，但主力合约的移仓基本已经完成，同时经过近两个交易日的走势，期指大部分的贴水已回补，所以期指对现货市场的影响应该不会太大。
“但由于今日尾盘基差仍有一定程度的扩大，因此明天早盘可能对现货市场走势略有影响，此后股指的走势可能就不会受到期指太多的冲击了。”他说。
国企改革板块中的国投新集(601918.SS)等多只个股收报跌停，证金概念股梅雁吉祥(600868.SS)亦收报跌停。
沪深300指数收报3,761.45点，跌3.21%；沪深300指数期货主力9月合约收报3,601.0点，跌2.33%，成交1,587,365手。130亿元额度的沪股通净卖出6.61亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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