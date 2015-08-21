沪综指早盘收跌3% PMI初值数据疲弱令市场信心更加低迷

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月21日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾3%。分析师指出，昨天股指大跌挫伤投资者情绪，科技股等题材股今早继续回调，而PMI初值数据不出意料走低，更是打击市场信心，大盘早盘逐波走低，逼近7月28日创下的阶段性低点3,537.36点。
早盘收市时，沪综指.SSEC报3,552.823点，跌111.467点或3.04%，上午成交2,202亿元人民币，上日全天成交5,006亿元。
“经济基本面只是一个因素，投资者信心低迷才是最主要的。”华泰证券分析师周林指出，近期股市总体偏弱，并且似乎形成一个惯例，临收盘前一个小时成为变盘的高危期，投资者应高度关注。
周五早上公布的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。
在该数据出炉后，美国股指期货ESc1应声跌落至2,016.50，为2月初以来最差水平；日本股市.N225亦跌逾2%至六周低位。
科技股等题材股成为今早的主跌力量，创业板P指数早盘收跌4.787%，两市约40家个股跌停。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。