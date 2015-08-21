沪综指早盘收跌3% PMI初值数据疲弱令市场信心更加低迷

路透上海8月21日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌逾3%。分析师指出，昨天股指大跌挫伤投资者情绪，科技股等题材股今早继续回调，而PMI初值数据不出意料走低，更是打击市场信心，大盘早盘逐波走低，逼近7月28日创下的阶段性低点3,537.36点。

早盘收市时，沪综指.SSEC报3,552.823点，跌111.467点或3.04%，上午成交2,202亿元人民币，上日全天成交5,006亿元。

“经济基本面只是一个因素，投资者信心低迷才是最主要的。”华泰证券分析师周林指出，近期股市总体偏弱，并且似乎形成一个惯例，临收盘前一个小时成为变盘的高危期，投资者应高度关注。

周五早上公布的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

在该数据出炉后，美国股指期货ESc1应声跌落至2,016.50，为2月初以来最差水平；日本股市.N225亦跌逾2%至六周低位。

科技股等题材股成为今早的主跌力量，创业板P指数早盘收跌4.787%，两市约40家个股跌停。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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