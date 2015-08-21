（更正）沪综指收跌4.3%创一个半月新低 本周下跌11.5%为七周来最大

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
（更正：内文末段沪深300指数报价及沪股通数据错误）
路透北京8月21日 - 中国股市沪综指周五收跌4.3%，创一个半月新低。分析师指出，受隔夜美股大跌影响及8月PMI初值数据创新低冲击，沪综指继续缩量重挫，投资者风险偏好大幅下降，信心溃散，恐慌性抛压不断，预计大盘短线或继续下探7月低点。
沪综指.SSEC收报3,507.744点，跌156.547点或4.27%，本周累计下跌11.5%为七周来最大。上证A股今日成交4,498亿元人民币，上日为5,006亿元。
“今天缩量空跌，买盘越来越少。”新时代证券研究总监孙卫党说。
他并认为，近期市场热炒的证金概念股或造成“劣币驱逐良币”的效果，因为证金买入的部分股票不是特别好，没有起到很好的导向作用，同时被部分游资利用加以炒作，证监会又没有及时干预，因此助涨了场内的投机氛围，导致场外资金更不愿意入场。
今日是期指交割日，主力合约移仓换月，三大期指8月合约午盘过后基本同现货收敛，全天“交割日效应”并不明显。
“影响不大，因为关注的人多了，所谓‘交割日效应’反倒不会发生了。”银河期货分析师麻程说。
但他表示，9月合约和远月合约继续深度贴水表明市场悲观情绪浓郁。
经济数据方面，周五早上公布的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。
美国股市周四急跌，标普500指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。
此外，作为衡量投资者风险偏好的两融余额已经连续三天下降，周四至约1.36万亿元。自7月27日跌破1.4万亿元大关之后，两融余额始终无法逾越这一门槛，显示市场对后市看法悲观。
今日领跌板块包括公共交通、国产软件和汽车电子，其中锦江投资(600650.SS)、浪潮信息(000977.SZ)收报跌停，两市跌停个股达300余家。
沪深300指数收报3,589.54点，跌4.57%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,458.4点，跌3.92%，成交2,316,545手。130亿元额度的沪股通净卖出7.74亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。