（更正）沪综指收跌4.3%创一个半月新低 本周下跌11.5%为七周来最大

（更正：内文末段沪深300指数报价及沪股通数据错误）

路透北京8月21日 - 中国股市沪综指周五收跌4.3%，创一个半月新低。分析师指出，受隔夜美股大跌影响及8月PMI初值数据创新低冲击，沪综指继续缩量重挫，投资者风险偏好大幅下降，信心溃散，恐慌性抛压不断，预计大盘短线或继续下探7月低点。

沪综指.SSEC收报3,507.744点，跌156.547点或4.27%，本周累计下跌11.5%为七周来最大。上证A股今日成交4,498亿元人民币，上日为5,006亿元。

“今天缩量空跌，买盘越来越少。”新时代证券研究总监孙卫党说。

他并认为，近期市场热炒的证金概念股或造成“劣币驱逐良币”的效果，因为证金买入的部分股票不是特别好，没有起到很好的导向作用，同时被部分游资利用加以炒作，证监会又没有及时干预，因此助涨了场内的投机氛围，导致场外资金更不愿意入场。

今日是期指交割日，主力合约移仓换月，三大期指8月合约午盘过后基本同现货收敛，全天“交割日效应”并不明显。

“影响不大，因为关注的人多了，所谓‘交割日效应’反倒不会发生了。”银河期货分析师麻程说。

但他表示，9月合约和远月合约继续深度贴水表明市场悲观情绪浓郁。

经济数据方面，周五早上公布的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

美国股市周四急跌，标普500指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。

此外，作为衡量投资者风险偏好的两融余额已经连续三天下降，周四至约1.36万亿元。自7月27日跌破1.4万亿元大关之后，两融余额始终无法逾越这一门槛，显示市场对后市看法悲观。

今日领跌板块包括公共交通、国产软件和汽车电子，其中锦江投资(600650.SS)、浪潮信息(000977.SZ)收报跌停，两市跌停个股达300余家。

沪深300指数收报3,589.54点，跌4.57%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,458.4点，跌3.92%，成交2,316,545手。130亿元额度的沪股通净卖出7.74亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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