沪港通北向A股交易录得净流入 境外资金博低位反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月24日 - 中国股市沪综指周一创八年半最大单日跌幅之际，沪港通北向A股交易（沪股通）成交明显增加并录得资金净流入，市场人士指不排除境外资金部署A股低位反弹。
据香港联交所的资料显示，沪股通全日成交金额为125.48亿元人民币，其中买入103.48亿元，卖出21.99亿元。
而今日额度余额降至47.38亿元或36%，上周每日余额则维持在98-105%的水平（比率超过100%代表净流出）。
一名中资证券分析师指出，A股在过去五个交易日累计急跌20%，并失守“政策底”，不排除有境外资金部署博A股从低位反弹。
至于沪港通南向港股交易（港股通）今日成交金额36.2亿港元，其中买入15.81亿港元，卖出20.38亿港元。
中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。
香港股市连跌第七个交易日，主要股指周一跌逾5%，受全球市场波动和中国经济相关担忧加剧所拖累。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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