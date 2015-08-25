沪综指收跌7.6%至近八个半月新低 连续第四日下跌

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月25日 - 中国股市沪综指周二收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守。分析师指出，虽然早盘部分权重蓝筹出现拉抬，但整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。在量能继续萎缩、外围市场出现止跌回稳迹象之际，预计大盘短线会逐渐减缓下跌力度。
沪综指.SSEC收报2,964.967点，跌244.938点或7.63%，此前收盘低点为去年12月15日的2,953.42点；上证A股今日成交3,576亿元人民币，上日为3,579亿元。
银河证券投资顾问吴俊认为，沪指3,000点附近的支撑不强，今日早盘仅有银行、保险等少量权重股被拉抬，多数指标权重未动；此外人民币兑美元即期周二早盘下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口，汇率贬值适逢股市大跌是一个糟糕的组合。
周三人民币兑美元中间价结束七连升，下探至两周低点。
吴俊认为，当前政策重心可能转向维稳实体经济，因为当前股市信心溃散，基本失去融资功能，所以政府救市力度明显减弱。
流动性方面，央行公开市场稍早进行的1,500亿元人民币七天期逆回购操作，规模较上周同期增加两成半，利率持平于2.50%。另外，财政部同时进行了600亿元三个月期国库现金定期存款招标，利率3.00%，也为市场提供相应流动性。
东北证券分析师沈正阳认为，积极现象在于部分外围市场出现止跌维稳的迹象，全球市场联动的链条开始松动，下一步就看中国股市能否跟上全球市场的节奏。
台湾股市周二收盘大涨3.58%。因亚洲时段交易的美国股市期货盘率先翻扬，带动包括台股在内的多数亚洲股市走高，政府救市措施出笼也激励指数扩大涨幅。
今日两市跌停个股仍接近2,000只。
沪深300指数收报3,042.93点，跌7.10%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,821.6点，跌10.00%，成交2,425,049手。130亿元额度的沪股通净买入80.71亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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