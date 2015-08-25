沪综指收跌7.6%至近八个半月新低 连续第四日下跌

路透北京8月25日 - 中国股市沪综指周二收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守。分析师指出，虽然早盘部分权重蓝筹出现拉抬，但整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。在量能继续萎缩、外围市场出现止跌回稳迹象之际，预计大盘短线会逐渐减缓下跌力度。

沪综指.SSEC收报2,964.967点，跌244.938点或7.63%，此前收盘低点为去年12月15日的2,953.42点；上证A股今日成交3,576亿元人民币，上日为3,579亿元。

银河证券投资顾问吴俊认为，沪指3,000点附近的支撑不强，今日早盘仅有银行、保险等少量权重股被拉抬，多数指标权重未动；此外人民币兑美元即期周二早盘下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口，汇率贬值适逢股市大跌是一个糟糕的组合。

周三人民币兑美元中间价结束七连升，下探至两周低点。

吴俊认为，当前政策重心可能转向维稳实体经济，因为当前股市信心溃散，基本失去融资功能，所以政府救市力度明显减弱。

流动性方面，央行公开市场稍早进行的1,500亿元人民币七天期逆回购操作，规模较上周同期增加两成半，利率持平于2.50%。另外，财政部同时进行了600亿元三个月期国库现金定期存款招标，利率3.00%，也为市场提供相应流动性。

东北证券分析师沈正阳认为，积极现象在于部分外围市场出现止跌维稳的迹象，全球市场联动的链条开始松动，下一步就看中国股市能否跟上全球市场的节奏。

台湾股市周二收盘大涨3.58%。因亚洲时段交易的美国股市期货盘率先翻扬，带动包括台股在内的多数亚洲股市走高，政府救市措施出笼也激励指数扩大涨幅。

今日两市跌停个股仍接近2,000只。

沪深300指数收报3,042.93点，跌7.10%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,821.6点，跌10.00%，成交2,425,049手。130亿元额度的沪股通净买入80.71亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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